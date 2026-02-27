În situația actuală a crizei economice prin care trece România, decizia de cumpărare a unei case sau locuințe trebuie să fie foarte bine documentată. Iată ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință. Nu trebuie semnate actele înainte de a face asta.

O decizie neinspirată și nedocumentată de cumpărare a unei locuințe poate genera pierderi suplimetare, de la avans sau bani achitați drept rezerve. Înainte de a semna orice document este important ca viitorii proprietari să țină cont de anumite aspecte și să analizeze cu atenție toate detaliile.

Ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință

Schimbări importante în legislație au apărut odată cu adoptarea legii Nordis, care modifică modul de desfășurare a tranzacțiilor imobiliare din România. Rezvoltatorii nu le mai pot solicita clienților avansuri la semnarea contractului. De asemenea, suma plătită inițial nu poate fi mai mare de 5% din valoarea locuinței.

Într-o piață imobiliară în continuă schimbare, viitorii proprietarii trebuie să fie foarte atenți atunci când decid să achiziționeze o locuință. Specialiștii recomandă ca înainte de semnarea unui contract să se facă verificări juridice riguroase, consultanță de specialitate și evaluări financiare realiste.

Pe lângă toate acestea, înainte de a semna orice contract, trebuie să se țină cont de posibilele probleme ascunse pentru a nu suporta ulterior costuri suplimentare.

gradul de risc seismic anul construcției și structura clădirii situația juridică a proprietății existența eventualelor litigii sau sarcini starea reală a instalațiilor și finisajelor calitatea izolației termice modificări interioare realizate fără autorizație istoricul inundațiilor sau al altor avarii.

