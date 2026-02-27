În situația actuală a crizei economice prin care trece România, decizia de cumpărare a unei case sau locuințe trebuie să fie foarte bine documentată. Iată ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință. Nu trebuie semnate actele înainte de a face asta.
O decizie neinspirată și nedocumentată de cumpărare a unei locuințe poate genera pierderi suplimetare, de la avans sau bani achitați drept rezerve. Înainte de a semna orice document este important ca viitorii proprietari să țină cont de anumite aspecte și să analizeze cu atenție toate detaliile.
Schimbări importante în legislație au apărut odată cu adoptarea legii Nordis, care modifică modul de desfășurare a tranzacțiilor imobiliare din România. Rezvoltatorii nu le mai pot solicita clienților avansuri la semnarea contractului. De asemenea, suma plătită inițial nu poate fi mai mare de 5% din valoarea locuinței.
Într-o piață imobiliară în continuă schimbare, viitorii proprietarii trebuie să fie foarte atenți atunci când decid să achiziționeze o locuință. Specialiștii recomandă ca înainte de semnarea unui contract să se facă verificări juridice riguroase, consultanță de specialitate și evaluări financiare realiste.
Pe lângă toate acestea, înainte de a semna orice contract, trebuie să se țină cont de posibilele probleme ascunse pentru a nu suporta ulterior costuri suplimentare.
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 6500 €. Terenul are 1000 de metri pătrați
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 10.000 de euro. Terenul are 284 de metri pătrați