Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 6500 €. Terenul are 1000 de metri pătrați

Într-o perioadă în care prețurile locuințelor cresc constant în marile orașe, există încă zone din România unde proprietățile se vând la sume surprinzător de mici.

Un astfel de exemplu vine din județul Neamț, unde o casă veche, situată pe un teren generos de 1.000 de metri pătrați, este scoasă la vânzare pentru doar 6.500 de euro.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 6500 €

Proprietatea se află în apropierea municipiului Roman, o zonă liniștită, cu acces facil către oraș, dar și către principalele drumuri din regiune.

Deși locuința are o suprafață utilă de doar 20 de metri pătrați și este formată dintr-o singură cameră, valoarea reală a ofertei este dată de terenul întins, care permite extinderea sau construirea unei case noi după preferințele cumpărătorului.

Astfel de oferte devin tot mai rare pe piața imobiliară, în special în zonele accesibile și cu utilități în apropiere. Prețul de 6.500 de euro este comparabil cu valoarea unui autoturism second-hand, ceea ce face ca proprietatea să fie atractivă pentru cei care caută o investiție pe termen lung.

Terenul are 1000 de metri pătrați

În plus, terenul de 1.000 mp oferă multiple posibilități precum grădină, livadă, spațiu pentru o casă de vacanță sau chiar o locuință permanentă, după modernizare.

Localitățile din jurul Romanului sunt cunoscute pentru prețurile imobiliare accesibile, dar și pentru comunitățile liniștite și ritmul de viață relaxat.

Mulți români din orașe aglomerate aleg să cumpere astfel de proprietăți pentru a avea un refugiu la țară, departe de zgomot și trafic.

