Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic

O tragedie fără margini a avut loc zilele trecute, după ce Mario Cofaru, un adolescent de doar 16 ani și jucător al Petrolului Ploiești, a murit lovit de un tren în zona stației Comarnic.

Vestea cumplită a căzut ca un fulger peste familia sa, colegii de echipă și întreaga comunitate sportivă.

Mario Cofaru a murit după ce a fost spulberat de tren

Băiatul ieșise de la antrenament și, potrivit primelor informații, se deplasa pe lângă liniile de cale ferată, având gluga trasă pe cap și muzica în căști, în momentul în care s-a produs accidentul.

„Un tren care circula pe relația Galați – Brașov, în zona stației Comarnic, a acroșat un tânăr în vârstă de 16 ani. Cadrele medicale sosite la faţa locului au efectuat manevre de resuscitare victimei, însă a fost constatat decesul acesteia”, a declarat Alexandru Niţă, IPJ Prahova.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 14:00. Ancheta deschisă de polițiști și procurori analizează circumstanțele exacte ale tragediei, inclusiv condițiile meteo, traiectoria adolescentului și eventuale deficiențe de semnalizare.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Autoritățile verifică imaginile camerelor de supraveghere și declarațiile martorilor care au trecut prin zonă.

Ultimele imagini postate de tânărul fotbalist

Mario Cofaru își văzuse recent un vis împlinit: fusese transferat la Petrolul Ploiești, iar ultimele fotografii postate pe rețelele sociale îl surprindeau în echipamentul galben albastru, mândru de pasul făcut în cariera sa sportivă.

Antrenorii l-au descris ca pe un tânăr disciplinat, talentat și dedicat atât fotbalului, cât și școlii.

„O viaţă şi o carieră atât de promiţătoare au fost curmate în acest mod, viaţa e nedreaptă. Era un tânăr foarte talentat, focusat pe fotbal şi pe şcoală în acelaşi timp”, a transmis Ionuţ Pană, purtător de cuvânt Petrolul Ploieşti.

De asemenea, clubul Petrolul Ploiești a transmis un mesaj emoționant în memoria sa:

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față. Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”

Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren