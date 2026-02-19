Acasă » Știri » Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic

Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic

De: David Ioan 19/02/2026 | 21:06
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic. Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

O tragedie fără margini a avut loc zilele trecute, după ce Mario Cofaru, un adolescent de doar 16 ani și jucător al Petrolului Ploiești, a murit lovit de un tren în zona stației Comarnic.

Vestea cumplită a căzut ca un fulger peste familia sa, colegii de echipă și întreaga comunitate sportivă.

Mario Cofaru a murit după ce a fost spulberat de tren

Băiatul ieșise de la antrenament și, potrivit primelor informații, se deplasa pe lângă liniile de cale ferată, având gluga trasă pe cap și muzica în căști, în momentul în care s-a produs accidentul.

„Un tren care circula pe relația Galați – Brașov, în zona stației Comarnic, a acroșat un tânăr în vârstă de 16 ani. Cadrele medicale sosite la faţa locului au efectuat manevre de resuscitare victimei, însă a fost constatat decesul acesteia”, a declarat Alexandru Niţă, IPJ Prahova.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 14:00. Ancheta deschisă de polițiști și procurori analizează circumstanțele exacte ale tragediei, inclusiv condițiile meteo, traiectoria adolescentului și eventuale deficiențe de semnalizare.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Autoritățile verifică imaginile camerelor de supraveghere și declarațiile martorilor care au trecut prin zonă.

Ultimele imagini postate de tânărul fotbalist

Mario Cofaru își văzuse recent un vis împlinit: fusese transferat la Petrolul Ploiești, iar ultimele fotografii postate pe rețelele sociale îl surprindeau în echipamentul galben albastru, mândru de pasul făcut în cariera sa sportivă.

Antrenorii l-au descris ca pe un tânăr disciplinat, talentat și dedicat atât fotbalului, cât și școlii.

„O viaţă şi o carieră atât de promiţătoare au fost curmate în acest mod, viaţa e nedreaptă. Era un tânăr foarte talentat, focusat pe fotbal şi pe şcoală în acelaşi timp”, a transmis Ionuţ Pană, purtător de cuvânt Petrolul Ploieşti.

De asemenea, clubul Petrolul Ploiești a transmis un mesaj emoționant în memoria sa:

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.

Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”

CITEŞTE ŞI: De ce a murit, de fapt, Mario Cofaru? Gestul care l-a costat viața

Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce a murit, de fapt, Mario Cofaru? Gestul care l-a costat viața
Știri
De ce a murit, de fapt, Mario Cofaru? Gestul care l-a costat viața
Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren
Știri
Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Digi24
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ...
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu ...
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre ...
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”
Vezi toate știrile
×