Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” într-o variantă axată pe sisteme de stocare, denumită „Casa Verde Baterii”, rămâne una dintre opțiunile analizate de Ministerul Mediului.

Totuși, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a precizat că nu pot fi oferite detalii suplimentare înainte de aprobarea Legii bugetului de stat, moment de care depinde și stabilirea fondurilor pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice

În cadrul declarațiilor făcute după ședința de Guvern, Diana Buzoianu a subliniat că instituția pe care o conduce lucrează cu mai multe scenarii privind viitorul programului dedicat instalării de panouri fotovoltaice.

Aceasta a explicat că discuțiile cu Ministerul Finanțelor vor avea loc abia după adoptarea bugetului, deoarece doar atunci se va putea stabili limita maximă a fondurilor disponibile pentru proiectele gestionate de AFM.

„Avem mai multe scenarii. Urmează să avem discuţii cu Ministerul Finanţelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului naţional, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuţie şi pe bugetul AFM. În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în „Casa Verde Baterii”, n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de faţă nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată. Deci, după ce avem o sumă discutată şi aprobată care să poată să fie susţinută din bugetul naţional, să nu creştem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărţi această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care aţi menţionat mai devreme, dar nu ştiu încă care este suma totală”, subliniază Diana Buzoianu.

Oficialul a insistat asupra faptului că orice alocare financiară trebuie să fie sustenabilă și să nu afecteze deficitul bugetar, motiv pentru care nu poate avansa cifre sau termene până la clarificarea cadrului bugetar.

Ce se va întâmpla anul acesta

În plus, împărțirea fondurilor între programele AFM va depinde strict de suma finală aprobată.

În ceea ce privește programul de leasing social pentru achiziția de autovehicule, ministrul a explicat că acesta nu va putea fi lansat în 2026. Motivul îl reprezintă amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă, instrumentul european care urma să finanțeze inițiativa.

„Este un proiect care era gândit ca parte din Fondul Social pentru Climă, care, în momentul de faţă, este amânat un an de zile, pentru că ETS 2, acest mecanism de scheme de vânzare pentru certificate de carbon, a fost şi el amânat un an de zile şi atunci, automat, şi Fondul Social pentru Climă a fost amânat un an de zile. Drept urmare, proiectele care urmau să fie făcute din acest fond, momentan nu sunt încă discutate”, precizează Diana Buzoianu.

CITEŞTE ŞI: Care este durata de viață a unui sistem de panouri fotovoltaice, de fapt. După cât timp trebuie înlocuite

Poți monta panouri fotovoltaice pe balcon? Ce prevede legea, de fapt