Acasă » Știri » Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta

Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta

De: David Ioan 19/02/2026 | 22:18
Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta
Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” într-o variantă axată pe sisteme de stocare, denumită „Casa Verde Baterii”, rămâne una dintre opțiunile analizate de Ministerul Mediului.

Totuși, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a precizat că nu pot fi oferite detalii suplimentare înainte de aprobarea Legii bugetului de stat, moment de care depinde și stabilirea fondurilor pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice

În cadrul declarațiilor făcute după ședința de Guvern, Diana Buzoianu a subliniat că instituția pe care o conduce lucrează cu mai multe scenarii privind viitorul programului dedicat instalării de panouri fotovoltaice.

Aceasta a explicat că discuțiile cu Ministerul Finanțelor vor avea loc abia după adoptarea bugetului, deoarece doar atunci se va putea stabili limita maximă a fondurilor disponibile pentru proiectele gestionate de AFM.

„Avem mai multe scenarii. Urmează să avem discuţii cu Ministerul Finanţelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului naţional, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuţie şi pe bugetul AFM. În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în „Casa Verde Baterii”, n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de faţă nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată. Deci, după ce avem o sumă discutată şi aprobată care să poată să fie susţinută din bugetul naţional, să nu creştem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărţi această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care aţi menţionat mai devreme, dar nu ştiu încă care este suma totală”, subliniază Diana Buzoianu.

Oficialul a insistat asupra faptului că orice alocare financiară trebuie să fie sustenabilă și să nu afecteze deficitul bugetar, motiv pentru care nu poate avansa cifre sau termene până la clarificarea cadrului bugetar.

Ce se va întâmpla anul acesta

În plus, împărțirea fondurilor între programele AFM va depinde strict de suma finală aprobată.

Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice

În ceea ce privește programul de leasing social pentru achiziția de autovehicule, ministrul a explicat că acesta nu va putea fi lansat în 2026. Motivul îl reprezintă amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă, instrumentul european care urma să finanțeze inițiativa.

„Este un proiect care era gândit ca parte din Fondul Social pentru Climă, care, în momentul de faţă, este amânat un an de zile, pentru că ETS 2, acest mecanism de scheme de vânzare pentru certificate de carbon, a fost şi el amânat un an de zile şi atunci, automat, şi Fondul Social pentru Climă a fost amânat un an de zile. Drept urmare, proiectele care urmau să fie făcute din acest fond, momentan nu sunt încă discutate”, precizează Diana Buzoianu.

CITEŞTE ŞI: Care este durata de viață a unui sistem de panouri fotovoltaice, de fapt. După cât timp trebuie înlocuite

Poți monta panouri fotovoltaice pe balcon? Ce prevede legea, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Știri
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
Știri
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Digi24
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ...
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu ...
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre ...
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”
Vezi toate știrile
×