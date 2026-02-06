Poți monta panouri fotovoltaice pe balcon? Ce prevede legea, de fapt

Interesul pentru panouri fotovoltaice de balcon prinde tot mai mult contur în România, mai ales în rândul proprietarilor de apartamente care nu au acces la acoperiș sau teren. Deși ideea pare simplă – un panou mic montat pe balustradă sau în interiorul balconului – cadrul legal este mult mai complex.

Cu alte cuvinte, panourile fotovoltaice pe balcon sunt posibile, dar în anumite condiții. Altfel, cei care le instalează riscă amenzi mari. Chiar dacă îl folosești doar tu, balconul face parte din structura exterioară a clădirii, și este considerat parte comună. Prin urmare, orice intervenție asupra fațadei înseamnă, de fapt, o modificare a imobilului. Din acest motiv, acordul Asociației de Proprietari este obligatoriu. De asemenea, dacă montajul afectează fațada, implică prinderi fixe sau modifică aspectul clădirii, primăria solicită autorizație.

Proprietarul răspunde integral pentru siguranța instalației. Orice pagubă produsă clădirii sau altor locatari se impută proprietarului, indiferent de firma care a realizat montajul. Situația este complet diferită în cazul caselor, unde acoperișul și terenul sunt bunuri private, iar proprietarul poate decide liber instalarea unui sistem fotovoltaic.

Panourile fotovoltaice reduc facturile la energie, dar implică multe riscuri

Investiția nu trebuie nici ea neglijată. Ba mai mult, costurile nu se rezumă doar la panouri și invertor. Documentația tehnică, avizele, autorizațiile și montajul realizat de o firmă autorizată pot crește semnificativ costurile, mai ales în cazul apartamentelor.

Panourile fotovoltaice reprezintă o soluție eficientă pentru reducerea facturilor la energie, însă tot acest proces ține de foarte multe reguli. De la amplasare și montaj, până la racordarea la rețea și exploatare, cadrul legal este clar, iar sancțiunile pentru nerespectare pot fi costisitoare.

În primele opt luni ale anului trecut au avut loc 25 de incendii care au avut drept cauză exploatarea defectuoasă a panourilor fotovoltaice, mai mult decât pe tot parcursul anului trecut, când au fost înregistrate 20 de astfel de cazuri.

Dincolo de toate astea, instalarea unui număr cât mai mare de astfel de sisteme poate reprezenta un adevărat pericol.

„În piață au apărut sisteme denumite „Kit panou fotovoltaic, pentru balcon, la priza, 400 W”, care ar putea reprezenta un potențial pericol deoarece utilizarea unui astfel de sistem de producere se află în afara controlului operatorului de distribuție (OD) și ar putea fi utilizat fără solicitarea prealabilă a actualizării situației energetice a locului de consum”, precizează reprezentanții ANRE.

Citește și: Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

Citește și: Cu ce izolează norvegienii casele. Materialul reține căldura chiar și la – 30 de grade