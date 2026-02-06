BANCUL ZILEI | Abia aștept să mă pensionez

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, bancul de astăzi îți va aduce zâmbetul pe buze. Spor și voie bună!
– Abia aștept să mă pensionez, să mă trezesc și eu la 6:00 și să ies la plimbare cu mașina, să conduc foarte încet, să-i fac pe toți să întârzie la serviciu!
– Cum te descurci cu pensia?
– Nu prea bine, dar mai şi lucrez!
– Unde?
– Joc în filme erotice pentru bătrâni.
– Şi cum te descurci la scenele alea… tari? Mai poţi?
– Aaa, nu, prietene, acolo avem cascadori!…
– Hai, moşule!
– Nu pot.
– Hai să încercăm.
Se duc. Moşul se comportă excelent.
– Vezi? Spuneai că nu mai poţi.
– O, asta pot! De plătit nu mai pot.
– „Bunăstare”,
Chinezul:
– „Mulţi copii şi nepoţi”.
Pensionarul român îţi va răspunde:
– „Vârsta de pensionare”.
– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…
– Ce faci, bătrâne, cum îţi merge?
– Ce să fac, încerc şi eu să supravieţuiesc…
– O să regreţi amarnic…
