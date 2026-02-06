BANCUL ZILEI | Abia aștept să mă pensionez

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, bancul de astăzi îți va aduce zâmbetul pe buze. Spor și voie bună!

– Abia aștept să mă pensionez, să mă trezesc și eu la 6:00 și să ies la plimbare cu mașina, să conduc foarte încet, să-i fac pe toți să întârzie la serviciu!

Doi pensionari, prieteni vechi, se regăsesc pe o terasă, la „o bericică“ rece

– Cum te descurci cu pensia?

– Nu prea bine, dar mai şi lucrez!

– Unde?

– Joc în filme erotice pentru bătrâni.

– Şi cum te descurci la scenele alea… tari? Mai poţi?

– Aaa, nu, prietene, acolo avem cascadori!…

Un pensionar nimereşte pe o stradă unde erau prostituate

– Hai, moşule!

– Nu pot.

– Hai să încercăm.

Se duc. Moşul se comportă excelent.

– Vezi? Spuneai că nu mai poţi.

– O, asta pot! De plătit nu mai pot.

La întrebarea: „Ce ai obţinut în viaţa asta?“ răspund diverşi pensionari. Pensionarul american răspunde:

– „Bunăstare”,

Chinezul:

– „Mulţi copii şi nepoţi”.

Pensionarul român îţi va răspunde:

– „Vârsta de pensionare”.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.

– Dar să faci sex este mai plăcut!

– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

Doi amici la pensie se întâlnesc pe stradă:

– Ce faci, bătrâne, cum îţi merge?

– Ce să fac, încerc şi eu să supravieţuiesc…

– O să regreţi amarnic…

