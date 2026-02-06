Acasă » Știri » Andreea Raicu îi ia apărarea Ruxandrei Luca: ”Ea nu era căsătorită, nu și-a încălcat angajamentul”

De: Irina Vlad 06/02/2026 | 14:41
De când Ruxandra Luca (42 de ani) și chirurgul (căsătorit) au fost surprinși în timpul unei partide de amor pe bancheta din spate a mașinii – vezi AICI IMAGINI, România s-a împărțit în două tabere: cei care o compătimesc pe matinala de la Neatza și cei care au judecat-o pentru „îndrăzneala” ei. De partea celor care îi iau apărarea este și Andreea Raicu. 

Cazul Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale lunii. Ceea ce trebuia să fie o întâlnire banală, într-o benzinărie din București, s-a transformat într-un mare scandal.

Cei doi au fost surprinși în timpul unei partide de amor pe bancheta din spate a mașinii (vezi AICI FOTO și VIDEO), întâmplare care a împărțit România în două tabere: cei care consideră că principiile lor sunt o responsabilitate colectivă și cei care consideră că fiecare are dreptul să își asculte fără ezitare vocea propriei conștiințe.

De partea celor care nu o judecă pe Ruxandra Luca este și Andreea Raicu. Deși a aflat cu întârziere de cel mai fierbinte subiect al lunii, fosta prezentatoare TV a pus punctul pe „i” și a sărit în apărarea matinalei de la Antena 1.

”Zilele trecute, o prietenă m-a întrebat dacă știu de „scandalul imens” din online. Nu știam. Am fost destul de deconectată. Mi-a spus ca o femeie cunoscută, de la o emisiune matinală, a fost surprinsă în ipostaze intime cu un bărbat, într-o benzinărie.

Și că internetul „a luat foc”. Am întrebat: unde e scandalul? Mi s-a răspuns: „Făcea sex într-un loc public.” Ok. Dacă a fost încălcată legea, există sancțiuni. Simplu. Dar nu despre lege era vorba. Era despre rușine. Despre moralizare. Despre execuție publică. M-a surprins disproporționarea. Când un copil este omorât pe trecerea de pietoni, nu văd același foc.

Când se întâmplă lucruri cu adevărat grave, atenția este fragmentată, obosită, scurtă. Aici, însă, o femeie este pusă la zid. Mai ales pentru că este mamă. Mamă singură. Are o rubrică de parenting. Crește trei copii. Ca și cum maternitatea ar trebui sa anuleze sexualitatea. Ca si cum, după ce devii mamă, corpul tău nu îți mai aparține. Ca și cum dorința ar trebui să dispară odata cu respectabilitatea.

Se spune ca bărbatul era însurat. Și, paradoxal, chiar și această informație a ajuns sa fie folosită tot împotriva ei. Dar fidelitatea nu este o responsabilitate colectivă. Este o alegere personală. O relație și promisiunile din interiorul ei aparțin celor care le-au făcut. Nu unei persoane din afara acelei relații.
Ea nu era căsătorită. Nu ea a fost cea care și-a încălcat angajamentul.

Cu toate acestea, reacția publică s-a concentrat aproape exclusiv asupra ei. Ca și cum vina ar trebui să se așeze automat pe femeie. Poate că ce deranjează cu adevărat nu este locul, nici contextul, nici statutul ei. Poate că deranjează libertatea. Libertatea unei femei de a face alegeri care nu sunt perfecte. Care nu sunt aprobate.

Care nu sunt confortabile pentru ceilalți. Libertatea nu e comodă. Nici pentru cei care o privesc. Nici pentru cei care pretind că o susțin, dar doar teoretic. Nu știu unde este scandalul. Dar știu sigur unde este ipocrizia”, a fost mesajul Andreei Raicu.

Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”

Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială

