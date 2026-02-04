Acasă » Exclusiv » Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

De: Adrian Vâlceanu 04/02/2026 | 14:48
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
49 poze
Vezi galeria foto

Lăsați totul deoparte și sunați-vă cunoscuții! E momentul să vedeți super-imagini, pe care România nu le-a mai văzut. Și să aflați dedesbturile unei iubiri (cu iz adulterin), așa cum nu s-a mai scris! Vă prezentăm informații extrem de proaspete despre Ruxandra Luca, 42 de ani, experta în parenting de la emisiunea Neatza. Frumușica pe care CANCAN.RO a fotografiat-o (+ și filmat-o) chiar marți într-o benzinărie din zona Virtuții, la un date cu scântei. Ruxandra nu venise să facă plinul, ci avea întâlnire cu un bărbat chipeș. Nu e fostul ei soț, de care a divorțat anul trecut, ci e vorba de un medic cunoscut, căsătorit. Urmează detalii… de zile mari!

E trecut ușor de ora prânzului, iar Ruxandra e super aranjată, părul este impecabil, buzele sunt date cu gloss, gulerul hainei de blană pe care o poartă lasă la vedere gâtul, totul este un balet al seducției și nu e de mirare că bărbatul o privește cu mare mare poftă!

Ruxandra Luca și medicul se întâlnesc și se sărută pătimaș

Interacțiunea dintre cei doi ne dă de înțeles că se cunosc destul de bine. După ce sosesc amândoi cu mașinile în benzinărie, coboară, se îmbrățișează și… se sărută. Primul semn că avem de-a face cu o nouă iubire care a încolțit în spațiul public! Ruxandra e deosebit de atrăgătoare cu haina ei lungă de blană. Imaginile arată că ea îi cuprinde obrazul cu palma când îl sărută pe el, semn că e puternic atrasă de bărbatul înalt și cu alură atletică. Căruia nu-i vom dezvălui identitatea. Vom preciza doar că e un chirurg cu o cotă fabuloasă în lumea medicală și este căsătorit. Soția, la rândul ei, are o profesie onorabilă, dar nu despre soție discutăm azi.

Ruxandra Luca și medicul au renunțat complet la inhibiții, în benzinărie

Ei bine, Ruxandra n-a venit pentru o consultație. Iubitul Ruxandrei îi parchează mașina lângă mașina lui. Gest care poate părea bizar, însă de fapt bărbatul plănuise în cele mai mici detalii toată întâlnirea. Mașina Ruxandrei avea rol de paravan pentru ce urmează. Și ce urmează e într-adevăr uluitor.

El îi parchează mașina lângă a lui, apoi urmează o nouă sesiune de sărutări arzătoare

Bărbatul eliberează bancheta din spate a mașinii lui de niște bagaje, acte și un ghiozdan, care mai mult încurcau pentru ceea ce el și vedeta de la Antena 1 aveau în program. După ce a eliberat bancheta, o sărută pe Ruxandra ca să-i dea de înțeles că a pregătit cuibușorul, apoi cei doi îndrăgostiți urcă pe bancheta din spate și închid portiera.

Înăuntru, cei doi se sărută, se descotorosesc de haine și fac… ce fac majoritatea adulților, dar la ei în dormitor. 30 de minute de scântei amoroase.

Ruxandra Luca și medicul, surprinși după 30 de minute intense

Din decență, paparazzii noștri nu s-au apropiat de mașină, însă jumătatea de oră de intimități, au mers să verifice care este situația. Cei doi, care într-adevăr nu mai aveau pe ei toate hainele cu care veniseră în benzinărie, au refuzat să facă declarații și au încercat să-și acopere goliciunea, Ruxandra cu haina de blană și medicul cu geaca. Cu siguranță bărbatul nu a fost deloc încântat că a fost prins cu pantalonii în vine la propriu într-un spațiu public, într-o situație cât se poate de indecentă.

Amorezii nu au mai ținut cont de faptul că se aflau într-un spațiu public și au renunțat la inhibiții

Ruxandra Luca, în sutien, a apelat serviciul de urgență 112 și polițiștii, mereu la datorie, au sosit în benzinărie într-un timp record, circa 5-10 minute. Organele de ordine au legitimat paparazzii, care evident nu au avut nimic de obiectat, totul petrecându-se într-un loc cât se poate de public, o benzinărie unde toată lumea are acces, însă nu neapărat pentru activitățile la care se dedau Ruxandra și chipeșul medic. De asemenea, și cei doi au fost legitimați ca să se consemneze.

Și-au dat frâu liber „sentimentelor” în văzul tuturor

După ce au transmis la dispecerat ce se întâmplă, polițiștii au stat de vorbă cu cei doi porumbei care n-au ieșit din colivia lor, ci au deschis puțin geamul mașinii ca să comunice verbal, după ce comunicaseră non-verbal între ei.

Până la urmă și polițiștii au fost nevoiți să plece, oricât de incitantă era scena. Medicul a coborât de pe bancheta din spate, a urcat la volan și a plecat. Cât despre Ruxandra… ei bine pe experta în parenting bărbatul a uitat-o pe bancheta din spate și a plecat cu ea. În urma lor a rămas benzinăria de pe Virtuții (cu tot cu mașina Ruxandrei), plus mii de întrebări fără răspuns. Și unii spun că Bucureștiul e plicticos!

CITEȘTE ȘI – Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!

NU RATA – Vedeta de la Neatza s-a despărțit după 20 de ani de relație și a început un nou capitol: „Mi s-a confirmat ceea ce știam deja”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Înainte de filmări, Malone din „Băieți de oraș” a trecut printr-un coșmar: „A trebuit să-mi liniștesc mintea”
Exclusiv
Înainte de filmări, Malone din „Băieți de oraș” a trecut printr-un coșmar: „A trebuit să-mi liniștesc mintea”
Scenariu de film în Centrul Vechi, cu arme și complici. Turcul care a îngrozit Capitala a tras sforile din umbră!
Exclusiv
Scenariu de film în Centrul Vechi, cu arme și complici. Turcul care a îngrozit Capitala a tras sforile…
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Adevarul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Te poți îmbogăți. Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026
Te poți îmbogăți. Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026
BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici
BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici
Eroare incredibilă a radarului! Un șofer trebuie să plătească o amendă uriașă
Eroare incredibilă a radarului! Un șofer trebuie să plătească o amendă uriașă
Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm ...
Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm să corectăm chestia asta”
Alertă în România! Sergiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Sergiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Vezi toate știrile
×