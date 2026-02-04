Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

Lăsați totul deoparte și sunați-vă cunoscuții! E momentul să vedeți super-imagini, pe care România nu le-a mai văzut. Și să aflați dedesbturile unei iubiri (cu iz adulterin), așa cum nu s-a mai scris! Vă prezentăm informații extrem de proaspete despre Ruxandra Luca, 42 de ani, experta în parenting de la emisiunea Neatza. Frumușica pe care CANCAN.RO a fotografiat-o (+ și filmat-o) chiar marți într-o benzinărie din zona Virtuții, la un date cu scântei. Ruxandra nu venise să facă plinul, ci avea întâlnire cu un bărbat chipeș. Nu e fostul ei soț, de care a divorțat anul trecut, ci e vorba de un medic cunoscut, căsătorit. Urmează detalii… de zile mari!

E trecut ușor de ora prânzului, iar Ruxandra e super aranjată, părul este impecabil, buzele sunt date cu gloss, gulerul hainei de blană pe care o poartă lasă la vedere gâtul, totul este un balet al seducției și nu e de mirare că bărbatul o privește cu mare mare poftă!

Interacțiunea dintre cei doi ne dă de înțeles că se cunosc destul de bine. După ce sosesc amândoi cu mașinile în benzinărie, coboară, se îmbrățișează și… se sărută. Primul semn că avem de-a face cu o nouă iubire care a încolțit în spațiul public! Ruxandra e deosebit de atrăgătoare cu haina ei lungă de blană. Imaginile arată că ea îi cuprinde obrazul cu palma când îl sărută pe el, semn că e puternic atrasă de bărbatul înalt și cu alură atletică. Căruia nu-i vom dezvălui identitatea. Vom preciza doar că e un chirurg cu o cotă fabuloasă în lumea medicală și este căsătorit. Soția, la rândul ei, are o profesie onorabilă, dar nu despre soție discutăm azi.

Ruxandra Luca și medicul au renunțat complet la inhibiții, în benzinărie

Ei bine, Ruxandra n-a venit pentru o consultație. Iubitul Ruxandrei îi parchează mașina lângă mașina lui. Gest care poate părea bizar, însă de fapt bărbatul plănuise în cele mai mici detalii toată întâlnirea. Mașina Ruxandrei avea rol de paravan pentru ce urmează. Și ce urmează e într-adevăr uluitor.

Bărbatul eliberează bancheta din spate a mașinii lui de niște bagaje, acte și un ghiozdan, care mai mult încurcau pentru ceea ce el și vedeta de la Antena 1 aveau în program. După ce a eliberat bancheta, o sărută pe Ruxandra ca să-i dea de înțeles că a pregătit cuibușorul, apoi cei doi îndrăgostiți urcă pe bancheta din spate și închid portiera.

Înăuntru, cei doi se sărută, se descotorosesc de haine și fac… ce fac majoritatea adulților, dar la ei în dormitor. 30 de minute de scântei amoroase.

Din decență, paparazzii noștri nu s-au apropiat de mașină, însă jumătatea de oră de intimități, au mers să verifice care este situația. Cei doi, care într-adevăr nu mai aveau pe ei toate hainele cu care veniseră în benzinărie, au refuzat să facă declarații și au încercat să-și acopere goliciunea, Ruxandra cu haina de blană și medicul cu geaca. Cu siguranță bărbatul nu a fost deloc încântat că a fost prins cu pantalonii în vine la propriu într-un spațiu public, într-o situație cât se poate de indecentă.

Ruxandra Luca, în sutien, a apelat serviciul de urgență 112 și polițiștii, mereu la datorie, au sosit în benzinărie într-un timp record, circa 5-10 minute. Organele de ordine au legitimat paparazzii, care evident nu au avut nimic de obiectat, totul petrecându-se într-un loc cât se poate de public, o benzinărie unde toată lumea are acces, însă nu neapărat pentru activitățile la care se dedau Ruxandra și chipeșul medic. De asemenea, și cei doi au fost legitimați ca să se consemneze.

După ce au transmis la dispecerat ce se întâmplă, polițiștii au stat de vorbă cu cei doi porumbei care n-au ieșit din colivia lor, ci au deschis puțin geamul mașinii ca să comunice verbal, după ce comunicaseră non-verbal între ei.

Până la urmă și polițiștii au fost nevoiți să plece, oricât de incitantă era scena. Medicul a coborât de pe bancheta din spate, a urcat la volan și a plecat. Cât despre Ruxandra… ei bine pe experta în parenting bărbatul a uitat-o pe bancheta din spate și a plecat cu ea. În urma lor a rămas benzinăria de pe Virtuții (cu tot cu mașina Ruxandrei), plus mii de întrebări fără răspuns. Și unii spun că Bucureștiul e plicticos!

