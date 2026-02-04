Acasă » Știri » Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

De: David Ioan 04/02/2026 | 15:12
Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Victor Pițurcă, în vârstă de 69 de ani și fost selecționer al echipei naționale în trei mandate distincte, a oferit recent informații actualizate despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, actualul antrenor al reprezentativei României.

Tehnicianul de 80 de ani a fost internat pentru a treia oară în cursul anului 2026, iar în spațiul public au circulat îngrijorări privind o posibilă agravare a stării sale.

Informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Situația medicală a lui Mircea Lucescu a devenit un subiect central în contextul pregătirilor pentru barajul Turcia – România, programat pe 26 martie, meci decisiv în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite.

Internarea repetată a selecționerului, dar şi vârsta sa înaintată, respectiv 80 de ani, au alimentat discuțiile despre o eventuală schimbare pe banca tehnică înaintea confruntării decisive.

Conform ProSport, numele lui Gheorghe Hagi a fost vehiculat ca posibil înlocuitor, însă Federația Română de Fotbal a transmis că nu va lua nicio decizie până când Mircea Lucescu nu va comunica personal dacă poate sau nu să conducă echipa la baraj. În ciuda tensiunilor, oficialii FRF preferă să aștepte o evaluare clară din partea selecționerului, evitând speculațiile.

În ultimele ore, au apărut tot mai multe informații optimiste privind evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu. Printre cei care au confirmat aceste vești se numără și Victor Pițurcă, care a declarat că, potrivit propriilor surse, situația nu este atât de gravă pe cât s-a vehiculat în presă. De asemenea, acesta a subliniat că antrenorul este stabil și se află în proces de recuperare.

Victor Piţurcă vine cu noi amănunte despre situaţia lui Mircea Lucescu

„Am citit și eu, chiar m-am și interesat. Am înțeles că situația nu este chiar atât de gravă cum se vehiculează. Am înțeles că Mircea Lucescu este bine, stabil și îi doresc multă sănătate. Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă. Sigur, dacă selecționerul nu este 100% atunci este o problemă, normal. Nu e cazul să vorbim însă despre asta. Dacă ar fi vorba despre asta, atunci ar fi avut loc discuții și se luau măsuri. Secunzii au un rol bine definitiv. Nu cred că trebuia să fie selecționerul neapărat în Antalya în perioada de cantonament. Eu spun cum procedam eu. Dacă aveam o țintă, un jucător pe care voiam să-l văd personal, atunci mergeam direct eu. Pe restul îi cunoșteam. Nu cred că este o problemă că nu a fost direct selecționerul să vadă jucătorii. Important este ca jucătorii să evolueze la echipele lor de club”, a explicat Victor Pițurcă.

Cea mai importantă reacție a venit însă chiar din partea lui Mircea Lucescu. Observând îngrijorarea publică generată de informațiile apărute, selecționerul a transmis, prin intermediul FRF, că starea sa este stabilă și că nu există motive reale de alarmă.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis Mircea Lucescu.

În actualul său mandat la echipa națională, Mircea Lucescu a condus România în 16 partide, obținând 11 victorii, un rezultat de egalitate și 4 înfrângeri, cu un golaveraj de 39 la 17.

CITEŞTE ŞI: Il Luce și-a luat „jucărie” nouă! Mircea Lucescu își ghidează „atacanții” dintr-un foc

Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Știri
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Știri
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Adevarul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Te poți îmbogăți. Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026
Te poți îmbogăți. Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026
BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici
BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici
Eroare incredibilă a radarului! Un șofer trebuie să plătească o amendă uriașă
Eroare incredibilă a radarului! Un șofer trebuie să plătească o amendă uriașă
Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm ...
Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm să corectăm chestia asta”
Alertă în România! Sergiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Sergiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”
Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”
Vezi toate știrile
×