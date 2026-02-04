Victor Piţurcă, informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Victor Pițurcă, în vârstă de 69 de ani și fost selecționer al echipei naționale în trei mandate distincte, a oferit recent informații actualizate despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, actualul antrenor al reprezentativei României.

Tehnicianul de 80 de ani a fost internat pentru a treia oară în cursul anului 2026, iar în spațiul public au circulat îngrijorări privind o posibilă agravare a stării sale.

Informaţii de ultimă ora despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Situația medicală a lui Mircea Lucescu a devenit un subiect central în contextul pregătirilor pentru barajul Turcia – România, programat pe 26 martie, meci decisiv în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite.

Internarea repetată a selecționerului, dar şi vârsta sa înaintată, respectiv 80 de ani, au alimentat discuțiile despre o eventuală schimbare pe banca tehnică înaintea confruntării decisive.

Conform ProSport, numele lui Gheorghe Hagi a fost vehiculat ca posibil înlocuitor, însă Federația Română de Fotbal a transmis că nu va lua nicio decizie până când Mircea Lucescu nu va comunica personal dacă poate sau nu să conducă echipa la baraj. În ciuda tensiunilor, oficialii FRF preferă să aștepte o evaluare clară din partea selecționerului, evitând speculațiile.

În ultimele ore, au apărut tot mai multe informații optimiste privind evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu. Printre cei care au confirmat aceste vești se numără și Victor Pițurcă, care a declarat că, potrivit propriilor surse, situația nu este atât de gravă pe cât s-a vehiculat în presă. De asemenea, acesta a subliniat că antrenorul este stabil și se află în proces de recuperare.

Victor Piţurcă vine cu noi amănunte despre situaţia lui Mircea Lucescu

„Am citit și eu, chiar m-am și interesat. Am înțeles că situația nu este chiar atât de gravă cum se vehiculează. Am înțeles că Mircea Lucescu este bine, stabil și îi doresc multă sănătate. Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă. Sigur, dacă selecționerul nu este 100% atunci este o problemă, normal. Nu e cazul să vorbim însă despre asta. Dacă ar fi vorba despre asta, atunci ar fi avut loc discuții și se luau măsuri. Secunzii au un rol bine definitiv. Nu cred că trebuia să fie selecționerul neapărat în Antalya în perioada de cantonament. Eu spun cum procedam eu. Dacă aveam o țintă, un jucător pe care voiam să-l văd personal, atunci mergeam direct eu. Pe restul îi cunoșteam. Nu cred că este o problemă că nu a fost direct selecționerul să vadă jucătorii. Important este ca jucătorii să evolueze la echipele lor de club”, a explicat Victor Pițurcă.

Cea mai importantă reacție a venit însă chiar din partea lui Mircea Lucescu. Observând îngrijorarea publică generată de informațiile apărute, selecționerul a transmis, prin intermediul FRF, că starea sa este stabilă și că nu există motive reale de alarmă.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis Mircea Lucescu.

În actualul său mandat la echipa națională, Mircea Lucescu a condus România în 16 partide, obținând 11 victorii, un rezultat de egalitate și 4 înfrângeri, cu un golaveraj de 39 la 17.

