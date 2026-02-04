BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici

Este miercuri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Există două tipuri de bărbați.. casnici şi romantici.. când vede praf pe mobilă.. casnicul o şterge, iar romanticul desenează o inimă..

Profesorul întreabă în clasă:

– Bulă, dacă într-un copac sunt 5 păsări și tragi cu pușca într-una, câte mai rămân?

Bulă se gândește puțin și spune:

– Niciuna.

– Greșit, Bulă! Rămân 4. Dar îmi place cum gândești.

Bulă răspunde:

– Dom’ profesor, am și eu o întrebare. Trei femei mănâncă înghețată: una o linge, una o mușcă, una o suge. Care e căsătorită?

Profesorul se înroșește:

– Păi… cea care o suge.

– Greșit, dom’ profesor. Cea care poartă verighetă. Dar îmi place cum gândiți

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, cred că sunt invizibil.

Doctorul se uită prin cabinet și zice:

– Cine a zis asta?

– Eu!

– Nu vă văd…

– Exact! De-aia am venit.

Doctorul oftează:

– Luați loc pe scaun.

– Care scaun?

– Aoleu… chiar e grav.

