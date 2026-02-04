Acasă » Știri » BANCUL ZILEI | Bărbați casnici VS bărbați romantici

04/02/2026
Este miercuri, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Există două tipuri de bărbați.. casnici şi romantici.. când vede praf pe mobilă.. casnicul o şterge, iar romanticul desenează o inimă..

Alte bancuri savuroase

Profesorul întreabă în clasă:

– Bulă, dacă într-un copac sunt 5 păsări și tragi cu pușca într-una, câte mai rămân?
Bulă se gândește puțin și spune:
– Niciuna.
– Greșit, Bulă! Rămân 4. Dar îmi place cum gândești.
Bulă răspunde:
– Dom’ profesor, am și eu o întrebare. Trei femei mănâncă înghețată: una o linge, una o mușcă, una o suge. Care e căsătorită?
Profesorul se înroșește:
– Păi… cea care o suge.
– Greșit, dom’ profesor. Cea care poartă verighetă. Dar îmi place cum gândiți

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, cred că sunt invizibil.
Doctorul se uită prin cabinet și zice:
– Cine a zis asta?
– Eu!
– Nu vă văd…
– Exact! De-aia am venit.
Doctorul oftează:
– Luați loc pe scaun.
– Care scaun?
– Aoleu… chiar e grav.

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

