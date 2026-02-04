Acasă » Știri » Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de adio, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet

De: David Ioan 04/02/2026 | 17:01
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de adio, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet. Foto: Facebook

Lumea medicală din Piteşti este în stare de şoc după ce Alin Neacşu, un tânăr medic kinetoterapeut din Pitești, a fost găsit fără viață în cabinetul său dintr-o clinică privată.

Potrivit informațiilor oficiale, lângă trupul neînsufleţit al acestuia, anchetatorii au descoperit și un mesaj de adio, adresat familiei.

Alin Neacșu şi-a pus capăt zilelor în propriul cabinet

Tragedia a fost observată de colegii săi, care au devenit îngrijorați după ce medicul nu mai fusese văzut timp de mai multe ore. Aceștia au alertat imediat autoritățile, apelând 112. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, care au început primele verificări.

Ulterior, cazul a fost preluat de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, care continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis o informare oficială în legătură cu intervenția.

„Poliţiştii au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, transmite IPJ Argeș.

Potrivit apropiaților, medicul nu a oferit explicații în mesajul lăsat, ci doar și-a exprimat regretul și afecțiunea față de familie. De asemenea acesta era căsătorit cu un medic din cadrul Spitalului Județean de Urgență Argeș, iar împreună aveau un copil.

Ce a scris medicul în biletul de adio

Vestea morţii sale a provocat un puternic impact în rândul colegilor și al comunității medicale. Dr. Andrei Gaitan, medic specialist ORL și coleg al acestuia, a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Alin.

“Sunt greu de găsit cuvintele când un coleg dispare. Dar așa e viața. Uneori rece și dură. Alin fusese mereu un om bun. Zâmbetul lui, chiar și obosit, era ca o rază de soare într-o zi mohorâtă…”, mărturiseşte colegul său, Andrei Gaitan.

Totodată, conducerea spitalului avea numai cuvinte de laudă pentru medicul decedat, descriindu-l ca pe o persoană apreciată, cu un rol important în cadrul instituţiei.

„Unul dintre cei mai indragiti specialisti ai Centrului de Recuperare medicala, medicina fizica si balneologie MUNTENIA HOSPITAL este colegul nostru ALIN NEACSU.

Kinetoterapeut experimentat, Alin lucreaza atat in recuperarea medicala a pacientilor pentru tratarea si managementul reabilitării din afectiuni dizabilitante sau din durere, cat si cu sportivi sau persoane sanatoase in vederea sporirii performanțelor fizice sau a cresterii calitatii vietii.”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a spitalului.

