Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel

O tragedie care a zguduit comunitatea medicală din județul Argeș a ieșit la iveală la începutul lunii februarie, după ce un cadru medical în vârstă de 33 de ani a fost găsit decedat într-o unitate sanitară privată din municipiul Pitești. Este vorba despre Alin Neacșu, kinetoterapeut cunoscut și apreciat pentru activitatea sa profesională, care își desfășura munca în cadrul Muntenia Hospital.

Evenimentul a fost descoperit în cursul unei zile obișnuite de lucru. Alin Neacșu ajunsese la serviciu dimineața, respectând programul normal, fără ca nimic din comportamentul său să indice o stare neobișnuită sau o problemă aparentă. Ulterior, acesta a fost găsit fără viață în biroul în care își desfășura activitatea, situație care a produs un șoc profund în rândul colegilor și al personalului medical din unitatea respectivă.

Cine este soția medicului Alin Neacșu

Alin Neacșu era căsătorit și avea o familie tânără. Soția sa este medic și activează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Argeș. Împreună aveau un băiețel, copil aflat la o vârstă fragedă. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora familia părea una echilibrată, iar în perioada recentă cei doi părinți împărtășiseră momente din viața de familie, inclusiv în preajma sărbătorilor, conturând imaginea unei vieți personale stabile.

Din punct de vedere profesional, Alin Neacșu avea o experiență solidă în domeniul recuperării medicale. El activa în cadrul Muntenia Hospital din anul 2014, inițial ca angajat, iar ulterior în baza unui contract de colaborare. Era parte a secției de recuperare, medicină fizică și balneologie, unde lucra direct cu pacienți aflați în proces de recuperare după intervenții chirurgicale, traumatisme sau afecțiuni ortopedice.

Parcursul său profesional a inclus și stagii de voluntariat desfășurate la Spitalul Județean de Urgență Pitești, în special în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă și Ortopedie. De-a lungul anilor, a urmat numeroase cursuri de perfecționare și specializare, fiind preocupat constant de dezvoltarea competențelor sale în domeniul kinetoterapiei și al recuperării medicale. Era perceput ca un specialist dedicat, atent la nevoile pacienților și implicat în munca de zi cu zi.

