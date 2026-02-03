Acasă » Știri » Știri externe » Țara care a mobilizat armata din cauza ninsorilor severe. Stratul de zăpadă a atins și 183 cm în unele zone

Țara care a mobilizat armata din cauza ninsorilor severe. Stratul de zăpadă a atins și 183 cm în unele zone

De: Daniel Matei 03/02/2026 | 13:53
Țara care a mobilizat armata din cauza ninsorilor severe. Stratul de zăpadă a atins și 183 cm în unele zone
Japonia este puternic afectată ninsorile record din ultimele zile, care au dus la moartea a cel puțin 30 de persoane și au determinat autoritățile să mobilizeze forțele armate la nivel național.

În ultimele două săptămâni, autoritățile de la Tokyo au anunțat că 30 de oameni au murit din cauza vremii severe, inclusiv o femeie de 91 de ani, găsită îngropată sub trei metri de zăpadă în fața casei sale, scrie Al Jazeera.v

Căderile abundente de zăpadă au determinat guvernul prim-ministrului Sanae Takaichi să ordone desfășurarea de trupe marți pentru a ajuta zonele afectate, potrivit televiziunii naționale japoneze NHK.

Autoritățile au sfătuit locuitorii să fie atenți la avalanșe și la acumularea de zăpadă de pe acoperișuri, a relatat NHK, și au avertizat, de asemenea, că sunt posibile întreruperi de curent în zonele cele mai afectate.

Marți, orașul nordic Aomori avea 175 cm de zăpadă acumulată pe sol, mai mult decât dublu față de media pentru această perioadă a anului. Luni, orașul a înregistrat 183 cm de zăpadă în unele zone, depășind recordul de 181 cm, înregistrat în anul 1986.

Sursa foto: Profimedia

Japonia, afectată de ninsori record

Guvernatorul orașului Aomori, Soichiro Miyashita, a declarat luni că a cerut Armatei să ofere ajutor în caz de dezastru, în special persoanelor în vârstă, dintre care multe locuiesc singure și au nevoie de ajutor pentru deszăpezire.

Mai multe alte orașe au raportat, de asemenea, acumulări de zăpadă de cel puțin 135 cm. În perioada 20 ianuarie – 2 februarie, 30 de persoane au murit din cauza ninsorilor abundente, potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor. Luni, NHK a anunțat cel puțin 12 decese în prefectura Niigata din nord-vest, șase în prefectura Akita din nordul Japoniei, trei în cea mai nordică prefectură, Hokkaido, două în Aomori și câte unul în alte patru prefecturi.

Agenția meteorologică a declarat că în unele zone ale țării se înregistrează volume de zăpadă de peste două ori mai mari decât cele obișnuite, deoarece, potrivit agenției de știri Kyodo, o masă de aer rece din Arctica persistă deasupra arhipelagului japonez. Nu este clar cum va afecta ninsoarea abundentă alegerile parlamentare programate pentru duminică.

Marți, prim-ministrul a ținut o ședință specială la nivel de cabinet pentru a instrui miniștrii să facă tot posibilul pentru a preveni decesele și accidentele.

×