Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin

De: David Ioan 03/02/2026 | 14:44
Proprietarii vor majora chiriile în 2026, cred majoritatea românilor, conform unui studiu realizat de Imobiliare.ro împreună cu Unlock Market Research. Analiza arată că, în unele orașe, costul unei chirii a ajuns deja să reprezinte o parte semnificativă din veniturile lunare, iar în Constanța nivelul a urcat până la două treimi din salariu.

Totuși, bucureștenii rămân cei care plătesc cele mai mari sume pentru închirierea unui apartament, în timp ce Timișoara se menține drept orașul cu cele mai mici chirii raportate la venit.

Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu

Aproximativ 71% dintre respondenții studiului consideră că în 2026 proprietarii vor crește prețurile la chirii. Doar 16% se așteaptă la o stabilizare a pieței, iar 13% cred că sumele solicitate ar putea scădea.

„Chiriile nu au avut același ritm de creștere ca și prețurile de vânzare, ceea ce afectează randamentele. Coroborat cu creșterea generală a taxelor și creșterea semnificativă a impozitelor, ne așteptăm ca în 2026, în general, proprietarii să încerce să își optimizeze câștigurile din chirii crescând prețurile”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro.

Datele arată diferențe importante între marile orașe. Bucureștiul are cele mai ridicate chirii, dar și cele mai mari salarii nete. Timișorenii și ieșenii plătesc sume apropiate pentru locuințe similare, însă în Timișoara chiria reprezintă cea mai mică parte din venit.

La Brașov, costul pentru un apartament cu două camere se apropie de două treimi din salariu, iar în Constanța ponderea este chiar mai mare, orașul având cele mai ridicate costuri raportate la câștigurile locale.

În Capitală, chiria medie pentru un apartament nou cu două camere a ajuns la 780 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 57% din salariul mediu net de aproximativ 1.370 de euro. Zonele Primăverii, Aviatorilor-Kiseleff și Herăstrău sunt cele mai scumpe, cu tarife între 1.500 și 2.500 de euro lunar, în timp ce Rahova, Militari și Drumul Taberei oferă cele mai accesibile opțiuni, în jur de 450 de euro.

Unde plătești cel mai puțin

La Timișoara, chiria medie este de 500 de euro, iar salariul net de 1.167 de euro, ceea ce reduce ponderea la 43%. Cele mai scumpe zone sunt Cetate și Elisabetin-Odobescu, iar cele mai ieftine Calea Șagului și Iosefin.

În Iași, chiria pentru un apartament nou cu două camere se situează în jurul a 500 de euro, reprezentând 48% din venitul mediu de 1.039 de euro. Cele mai ridicate prețuri sunt în Centru și Copou-Sărărie, iar cele mai accesibile în CUG, Galata și Dacia.

Cluj-Napoca rămâne un oraș scump pentru chiriași: 700 de euro pe lună pentru două camere, adică 53% din salariul mediu de 1.316 euro. Zonele Gruia și Andrei Mureșanu sunt cele mai costisitoare, în timp ce Mănăștur și Gheorgheni oferă prețuri mai reduse.

Cât costă chiriile în marile orașe din România

La Brașov, chiria medie este de 600 de euro, echivalentul a 59% din salariul local. Drumul Poienii este cea mai scumpă zonă, iar Gara și Scriitorilor cele mai accesibile.

Constanța înregistrează una dintre cele mai mari ponderi ale chiriei în venit: 63% din salariul mediu de 959 de euro. Faleza Nord și centrul orașului sunt cele mai scumpe zone, în timp ce Inel II, Tomis Nord și Tomis III oferă cele mai mici tarife, în jur de 500 de euro.

