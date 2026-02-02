Acasă » Știri » Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament

Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament

02/02/2026
Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament
Potrivit New York Times, împărțirea locuinței cu un chiriaș nu mai este demult o soluție la care recurg doar tinerii aflați la început de drum. În contextul scumpirilor accelerate, tot mai mulți adulți trecuți de prima tinerețe ajung să caute colegi de apartament pentru a-și echilibra bugetul.

Când propria casă devine sursă de venit

Ani la rând, ideea de a locui cu un coleg de apartament a fost asociată aproape exclusiv cu studenții sau tinerii aflați la început de carieră. Însă realitatea economică a ultimilor ani a schimbat complet acest scenariu. Datele platformei SpareRoom arată că, din 2019 până în prezent, procentul proprietarilor americani cu vârste peste 45 de ani care închiriază camere în propriile locuințe a crescut spectaculos, ajungând la aproape 40% din totalul „gazdelor” care locuiesc alături de chiriași. Cu doar câțiva ani în urmă, această categorie reprezenta puțin peste un sfert din piață (circa 28%).

Pe fondul prețurilor tot mai ridicate la locuințe și al ratelor ipotecare greu de susținut, accesul tinerilor la proprietate s-a redus considerabil. Vârsta medie a celor care își cumpără prima casă a ajuns la un nivel record de 40 de ani în 2025, iar această schimbare a creat un efect în lanț. Astfel, tot mai mulți proprietari maturi aleg să-și transforme spațiul liber din locuință într-o sursă stabilă de venit.

Tot mai mulți seniori aleg să-și împartă casa cu un chiriaș

Fenomenul este și mai surprinzător în rândul persoanelor vârstnice. Numărul proprietarilor cu vârste de peste 65 de ani care acceptă un coleg de apartament s-a dublat din 2019 încoace, făcând ca această categorie să înregistreze cea mai rapidă creștere. Chiar dacă, per total, seniorii reprezintă încă o parte relativ mică a pieței, tendința este clară și accelerată.

Pentru mulți dintre ei, închirierea unei camere este cea mai simplă soluție pentru a-și suplimenta veniturile fără a-și lua un al doilea job sau fără a amâna pensionarea. „Pentru a câștiga aceiași bani din muncă, ar fi nevoie de foarte multe ore suplimentare”, spun reprezentanții platformei SpareRoom, subliniind că spațiul liber din casă devine un adevărat colac de salvare pe plan financiar.

Tendința nu se limitează la marile orașe, unde viața este mai scumpă. Chiar și în zone considerate accesibile, precum Fresno, Virginia Beach sau Minneapolis, unde chiria unei camere este sub 1.000 de dolari pe lună, numărul proprietarilor care caută colegi de apartament a crescut semnificativ. Crudul adevăr este că, în zilele noastre, a avea propria casă nu mai garantează neapărat și siguranța financiară. Pentru tot mai mulți adulți maturi și seniori, viața cu un coleg de apartament nu este un compromis, ci o necesitate.

