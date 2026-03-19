Cristian Andrei și-a ieșit din minți într-o emisiune televizată! S-a ridicat și a plecat când i s-au citit declarațiile victimelor

Cristian Andrei a fost invitat la o emisiune care va fi transmisă sâmbătă, 21 martie, iar atunci când i s-au citit declarații despre faptele comise, și-a ieșit din minți. Din fragmentele care au apărut în mediul online pare că reacția „doctorului” a fost una extrem de nervoasă și că l-ar fi împins pe prezentator. Falsul psiholog a fost acuzat de viol și hărțuire sexuală de șapte femei, iar acesta neagă acuzațiile, spunând că „nu se leagă”.

Cristian Andrei a practicat psihoterapia fără să dețină un atestat emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult decât atât, acesta a abuzat sexual șapte femei. Acestea au avut curajul să vorbească despre cele întâmplate în cadrul unei investigații. În ciuda informațiilor care au ieșit la iveală, medicul fals neagă în continuare aceste acuzații.

Cristian Andrei a făcut o criză de nervi

În timpul în care avea loc interviul, prezentatorul l-a întrebat pe Cristian Andrei dacă consideră că femeile care l-au acuzat de agresiune sexuală duc lipsă de afecțiune, iar răspunsul acestuia a fost categoric. Mai mult decât atât, presupusul doctor a declarat că a încălcat Codul de deontologie medicală și că a avut o relație intimă cu una dintre paciente:

Credeți că anumite fete sau femei care au dat declarații împotriva dumneavoastră au suferit de un soi de abandon? Că nu le-ați mai dat atenție?, a întrebat realizatorul TV. S-a întâmplat, cu siguranță, și asta. Aici admit că am greșit. Am creat această atmosferă de sprijin emoțional și după probabil persoana aceea a simțit că nu mai primește, a spus Cristian Andrei. Ați depășit vreodată această barieră cu cineva, emoțională? Eu am avut poveste erotică cu una dintre persoanele care m-au denunțat, a mai declarat falsul psihoterapeut.

Imediat după această conversație, a fost scoasă o hârtie pe care erau notate declarațiile victimelor. Acest lucru l-a înfuriat foarte tare pe invitat, care s-a ridicat brusc și părea destul de violent. În plus, i-a spus moderatorului că insistența asupra acestui conflict este provocată, de fapt, de „scandalul din interiorul lui”:

Faptul că tu ești pornit să-mi tot extragi mie lucruri pe care le-au scris ei arată că asta îți trebuie. Ai această nevoie, poate este nevoia ta să-ți lămurești scandalul din interiorul tău, a spus pseudo-psihologul.

Imediat după, s-a ridicat și s-a îndreptat agresiv spre gazda emisiunii:

Și atunci, pentru cine faci tu asta? Este un rechizitoriu. Răspunsul meu pentru toate astea este… Uită-te la mine!, a amenințat Cristian Andrei.

Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”

Ce spune Cristian Andrei despre acuzațiile fostelor paciente: “Femeia nu este o victimă”