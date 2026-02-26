Ce spune Cristian Andrei despre acuzațiile fostelor paciente: “Femeia nu este o victimă”

Doctorul Cristian Andrei a oferit primul interviu la trei luni de când au apărut acuzațiile care au declanșat un val de controverse în jurul său. Psihoterapeutul a fost acuzat de mai multe paciente de agresiune în timpul ședințelor de terapie și se află în prezent în centrul unei anchete aflate în desfășurare. Pentru CANCAN.RO, acesta a făcut declarații și a vorbit despre situația în care se află. Toate detaliile, în articol.

Cristian Andrei devenea personajul principal într-un scandal de proporții în urmă cu trei luni, atunci când mai multe foste paciente îl acuzau de faptul că le-ar fi agresat. După o perioadă în care nimeni nu a știut nimic despre această situație, iar el a preferat să păstreze tăcerea, psihoterapeutul s-a decis să vorbească pentru CANCAN.RO pentru prima dată.

Cristian Andrei rupe tăcerea, după 3 luni de absență

Aceste acuzații i-au adus multe critici psihoterapeutului, iar mesajele erau în mare parte primite de la femei. Potrivit acestuia, femeile nu sunt victime, iar în momentul în care situația nu mai merge așa cum își doresc ele, devin agresive și uită tot ce a fost înainte. De asemenea, Cristian Andrei a comparat femeia cu un „animal” care se schimbă în totalitate atunci când dorințele nu i se îndeplinesc.

Cristian Andrei: Însă în ultima vreme, văzând ce se întâmplă, am început să-mi schimb părerea. Nu. Femeia nu este o victimă. Este o ființă care în ziua de astăzi, în contemporaneitate, știe foarte bine ce vrea. Este abilitată să facă o sumedenie de lucruri. Are putere și nu știe ce să facă cu ea. Are libertate și nu știe ce să facă cu ea. Și asta trebuie, după părerea mea, dezbătută. Este o mare problemă a zilelor noastre. Există o criză a bărbatului care s-a efeminat și există o criză a femeii care devine bărbat.

CANCAN.RO: Când v-ați exprimat la începutul răspunsului, ați spus că ați fost foarte iubit. În momentul acesta, nu vă mai simțiți iubit?

Cristian Andrei: Acolo lucrurile s-au mai echilibrat. Acest hate de pe internet care conține destul de multe voci feminine, mă face să văd ipocrizia. Adică, practic, dintr-o dată, acea admirație pare să fi dispărut pentru multe persoane. Nu am stat să cuantific. Dar este evident că sunt mult mai mulți oamenii care spun că vor să creadă în continuare în ceea ce lucrez eu și nu văd de ce nu ai face asta când e vorba de competență aici, nu e vorba de altceva. Însă, știți, mai există un efect. În momentul în care, la orice specie, un mascul și-a pierdut un picior sau a căzut, primele care atacă sunt femelele. Femeile nu iartă imperfecțiunea bărbatului sau neputința lui. Și de-abia așteaptă să vadă dacă eu plec capul, dacă eu mă fac într-un fel penibil. Dar nu voi face asta. Pentru că eu cred în mine și știu foarte bine cine sunt. Și ce știu să fac.

CANCAN.RO: S-ar putea deduce că sunteți puțin supărat pe femei în momentul de față?

Cristian Andrei: Da, pentru că descoperă această latură. Această latură cinică, agresivă și ipocrită, în care câtă vreme lucrurile arată cum îți plac ție ești fascinată. Și când lucrurile se dovedesc a fi incomplete sau nu mai merg în direcția în care vrei tu, devii agresivă. Și nu-i stă bine unei femei așa și nu-i face ei bine asta.

CANCAN.RO: Generalizăm, toate femeile sunt așa sau?

Cristian Andrei: Se pare că există în natură în genetică așa ceva. Așa cum la bărbat spuneam că există acest tobogan pe care dacă alunecă nu se mai poate opri, al apropierii, și el nu mai are cum să se oprească dacă a început. Tot așa există la femei această întorsătură de atitudine, când ea este la mijlocul exuberanței și a plăcerii sau atracției și nu se îndeplinește. Este o disforie, așa se numește în psihiatrie. O indispoziție teribilă, care o face să fie animal.

VEZI ȘI: Cum ar putea Cristian Andrei să scape de acuzații, de fapt. Avocatul Adrian Cucuclis: ”Singura dovadă clară!”

NU RATA: Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: ”A fost șocul vieții mele!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.