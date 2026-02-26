Acasă » Știri » Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea

26/02/2026 | 15:32
Anca Pandea, fosta jurnalistă, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de familia acesteia prin intermediul paginii sale de Facebook. Apropiații au transmis și detalii cu privire la când și unde va avea loc înmormântarea. Cei care doresc să o conducă pe ultimul drum sunt anunțați că vineri, 27 februarie, la ora 13:00, la Cimitirul Ghencea, va avea loc slujba de înmormântare.

Familia jurnalistei Anca Pandea a transmis un mesaj celor care o apreciau și urmăreau pe artistă. În mesajul postat pe pagina de Facebook a acesteia, apropiații vorbesc despre cum Anca Pandea îngloba un izvor de cunoștință, implicare și empatie:

Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026. Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva.

Pentru cei care voi să îi aducă un ultim omagiu, sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar din Blvd. Ghencea nr. 22. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13, a postat familia Ancăi Pandea pe Facebook.

Anca Pandea s-a stins din viață, iar în peisajul media românesc a rămas  un gol. Politicianul Andrei Tinu a transmis un memoriu față de cea care i-a călăuzit pașii în tainele arhivei:

S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat întru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!, a declarat politicianul despre moartea regretatei jurnaliste.

