Gestul făcut în memoria lui Ion Drăgan. Omagiul adus n-a fost văzut cu ochi buni de unii fani

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 20:57
Au trecut două luni de când celebrul artist Ion Drăgan s-a stins din viață. Însă, acesta nu a fost uitat. Recent a fost anunțată organizarea unui eveniment special în memoria acestuia. Însă, anunțul a stârnit vâlvă și a împărțit fanii regretatului artist în două tabere. Despre ce este vorba?

Ion Drăgan s-a stins din viață în urmă cu două luni, în prima zi de Crăciun. Acesta a fost găsit fără viață în locuința sa din comuna Bălești, după ce petrecuse Ajunul alături de familie și aștepta cu bucurie sărbătoarea. Ion Drăgan a murit în somn, în urma unui infarct. Artistul a decedat la vârsta de 54 de ani.

Trecerea în neființă a lui Ion Drăgan a lăsat un gol uriaș în lumea muzicii populare și o mulțime de fani în doliu. Ei bine, la două luni de la moarte artistului, în semn de omagiu, a fost anunțat organizare unui festival național de muzică populară care îi poartă numele și imaginea.

Însă, vestea i-a împărțit pe fanii artistului în două tabere. Unii dintre ei s-au arătat revoltați și susțin că gestul este unul tardiv. Aceștia consideră că meritele și valoarea artistului ar fi trebuit recunoscute pe vremea când acesta încă trăia.

„Era un artist cu o voce deosebita! Trebuiau recunoscute meritele atâta timp cât era în viață să se poată bucura de ele, să vadă ca este apreciat și iubit! Rămâne veșnic în inimile noastre prin cântecele sale! Odihnă în Lumină!”, spune unele păreri din mediul online.

De asemenea, aceeași reacție a fanilor a venit și după ce Ion Drăgan a fost făcut cetățean de onoare post-mortem al Comunei Bălești, Jud. Gorj.

Pe de altă parte, au existat și numeroase voci ce s-au arătat entuziasmate de organizarea festivalului. Unii dintre fani s-au bucurat și spun că prin astfel de gesturi este ținută vie amintirea regretatului artist.

„Felicitări organizatorilor! Dumnezeu să-l odihnească în pace pe artistul Ion Drăgan, iubit de o țara întreagă!; Ce durere în suflet te pătrunde. Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace!; Lordul Gorjului o să rămâneți maestre; Veți rămâne unicat și nemuritor Dumnezeu să vă aibă în pază; Chiar vă rugăm frumos ca acest Festival să fie publicat în direct, vrem și noi să vedem. Iar pentru inegalabilul Înger odihnă, lumină și pomenire veșnică împreună cu cei care au plecat mult prea repede”, au fost câteva din reacțiile fanilor.

