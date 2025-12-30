Acasă » Știri » Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”

Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”

De: Simona Tudorache 30/12/2025 | 16:27
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Silvana Rîciu l-a visat pe Ion Drăgan. Cunoscutul rapsod s-a stins chiar în ziua de Crăciun, după ce a suferit un infarct. Moartea lui a lăsat un gol adânc în sufletul celor care l-au iubit și i-au apreciat muzica. Despre el, artiștii spun că el era un om ales, care avea o vorbă bună pentru orcine și era întotdeauna gată să sară în ajutor atunci când cineva avea o problemă.

Silviana Rîciu l-a visat pe cel cu care a împărțit scena. Se făcea că în ziua înmormântării mai mulți artiști s-au strâns să facă o poză, iar Ion Drăgan i-a urmat. A zăbovit puțin, apoi a dispărut, ca și cum ar fi vrut să le fie aproape pentru ultima oară.

„L-am visat pe Ion Drăgan. În vis era ziua înmormântării lui și noi artiștii ne adunasem să facem o poză. Ne uitasem către cel care făcea poză și în secunda imediat următoare, uitându-mă către stânga grupului, am văzut vă venise și Ion în poză. Eu fiind conștientă că e mort, mă întrebam cum de a putut veni să facă poză cu noi. M-am uitat o secundă în altă parte, dar el dispăruse, nu mai era acolo cu noi. Se pare că nimeni nu îl văzuse, în afară de mine”, povestește Silvana Rîciu pe o rețea de socializare.

Cum l-a visat Silviana Rîciu pe Ion Drăgan

Artista a fost impresionată de această „întâlnire” și și-a amintit cât de mult îi plăcea lui Ion Drăgan să facă fotografii și să își țină la curent admiratorii cu trăirile lui pe peste zi. Acum au rămas doar amintirile.

„Lui îi plăcea foarte mult să facă poze și era înnebunit să posteze pe Facebook cât mai multe lucruri din ceea ce făcea. Împărtășea cu admiratorii lui toate momentele importante din existența lui de zi cu zi. Era un om vesel, pozitiv, bun, așa își arăta el iubirea pentru oamenii care îl apreciau, oferindu-le crâmpeie din ceea ce trăia în fiecare zi. Era un om simplu, care trăia simplu și frumos”, a povestit Silvana Rîciu pe rețelele de socializare.

Foto: Facebook

