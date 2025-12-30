Acasă » Știri » Motivul pentru care Ramona Olaru a învățat ebraică! Bărbatul pentru care a făcut eforturi

Motivul pentru care Ramona Olaru a învățat ebraică! Bărbatul pentru care a făcut eforturi

De: Denisa Iordache 30/12/2025 | 18:01
Motivul pentru care Ramona Olaru a învățat ebraică
Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii cu una dintre cele mai recente dezvăluiri pe care le-a făcut. Vedeta TV a mărturisit că a învățat ebraică în urmă cu mulți ani. Motivul pentru care a învățat o limbă pe care mulți o consideră grea? Nu o să îți vină să crezi! 

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete TV de la noi. Șatena a reușit să se facă iubită de români prin sinceritatea ei și prezența mereu veselă. 

Motivul pentru care Ramona Olaru a învățat ebraică

Transparentă așa cum și-a obișnuit fanii, Ramona Olaru a făcut mărturisiri neașteptate în cadrul podcastului lui Jorge. Vedeta TV a vorbit despre perioada în care a lucrat într-un casino, iar munca a forțat-o să învețe limba ebraică. Totuși, nu doar acesta a fost aspectul care a determinat-o să învețe o limbă grea, ci și iubitul ei de la vremea respectivă. 

„Am învățat ebraică pentru că am lucrat în casino. Eu am lucrat în casino, acum 15 ani sau mai mult și ei nu prea voiau să învețe engleză, nici nu știau, nici nu voiau, nici nu-i interesa și atunci trebuia să învățăm noi, că nici engleză nu voiau să învețe oamenii. Și atunci, de nevoie, am învățat ebraică. De la ei am am învățat-o foarte bine în perioada aia, vorbeam extraordinar de bine, n-aveam nicio problemă. Și, bine, am avut și un iubit, dar asta e partea a doua. Exersam (n.r. cu el), îți dai seama! Exersam de toți banii! Exersam, eu îl învățam pe el românește și el mă învăța pe mine ebraică. Era schimb pe schimb, niciodată nu faci nimic degeaba.”, a spus Ramona Olaru. 

De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..” 

Cum arăta Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră? A lucrat la fermă și nu îi este rușine să recunoască 

