Acasă » Exclusiv » Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party

Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party

De: Keva Iosif 24/12/2025 | 23:20
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Se întâmplă și la case mari: Ramona Olaru, îmbrăcată ca o zână modernă, fustă vaporoasă cu steluțe și tocuri care ar putea să semnalizeze pe Marte, a petrecut la ziua Nataliei Mateuț, iar la finalul petrecerii a plecat singură. Da, ați citit bine: singură! Și asta în timp ce telefonul ei primea mai multă atenție decât toți admiratorii adunați la un loc.

Ramona Olaru a dat din nou lecții de stil, cu puțin iz de basm! La Cenușăreasa ne-am gândit noi, nu din cauza ținutei, ci a ieșirii pe care și-a făcut-o. Fără prinț! Și de data aceasta a întors toate privirile, și pe bună dreptate!

Ramona Olaru a plecat acasă fără prinț

Ținuta pe care a aleso-o pentru o seară de distracție a fost cu adevărat interesantă! Îmbrăcată ca o zână modernă, fustă vaporoasă și tocuri care ar face orice paviment să tremure, vedeta Antenei 1 a plecat singură de la petrecerea colegei Natalia Mateuț, după o petrecere ca la carte, în timp ce admiratorii ei probabil și-au pus mâinile în cap: „Cum adică pleacă fără să fie purtată pe brațe??”.

Ramona Olaru a plecat precum Cenușăreasa de la party

Cu telefonul în mână și pași de catwalk improvizat pe asfalt, paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe Ramona traversând Calea Floreasca ca un personaj de basm, în căutarea unei mașini.

Ochii curioșilor o urmăreau, dar nimeni nu a îndrăznit să intervină – cine să oprească o zână? Poate doar un unicorn sau un taxi liber.

Ramona a defilat ca pe catwalk pe Calea Floreasca

Și, ca orice poveste cu final neașteptat, Ramona ne-a demonstrat că poți să fii înconjurată de admiratori și totuși să pleci singură, dar cu stil.

În concluzie: cine mai are nevoie de cavaleri când ai tul cu steluțe și tocuri care strigă „eu aleg drumul meu”!?

CITEȘTE ȘI:

Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani

Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Exclusiv
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Exclusiv
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 25 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia la masa de Crăciun
Horoscop 25 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia la masa de Crăciun
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau ...
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion
Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre
Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre
Vezi toate știrile
×