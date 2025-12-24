Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party

Se întâmplă și la case mari: Ramona Olaru, îmbrăcată ca o zână modernă, fustă vaporoasă cu steluțe și tocuri care ar putea să semnalizeze pe Marte, a petrecut la ziua Nataliei Mateuț, iar la finalul petrecerii a plecat singură. Da, ați citit bine: singură! Și asta în timp ce telefonul ei primea mai multă atenție decât toți admiratorii adunați la un loc.

Ramona Olaru a dat din nou lecții de stil, cu puțin iz de basm! La Cenușăreasa ne-am gândit noi, nu din cauza ținutei, ci a ieșirii pe care și-a făcut-o. Fără prinț! Și de data aceasta a întors toate privirile, și pe bună dreptate!

Ținuta pe care a aleso-o pentru o seară de distracție a fost cu adevărat interesantă! Îmbrăcată ca o zână modernă, fustă vaporoasă și tocuri care ar face orice paviment să tremure, vedeta Antenei 1 a plecat singură de la petrecerea colegei Natalia Mateuț, după o petrecere ca la carte, în timp ce admiratorii ei probabil și-au pus mâinile în cap: „Cum adică pleacă fără să fie purtată pe brațe??”.

Ramona Olaru a plecat precum Cenușăreasa de la party

Cu telefonul în mână și pași de catwalk improvizat pe asfalt, paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe Ramona traversând Calea Floreasca ca un personaj de basm, în căutarea unei mașini.

Ochii curioșilor o urmăreau, dar nimeni nu a îndrăznit să intervină – cine să oprească o zână? Poate doar un unicorn sau un taxi liber.

Și, ca orice poveste cu final neașteptat, Ramona ne-a demonstrat că poți să fii înconjurată de admiratori și totuși să pleci singură, dar cu stil.

În concluzie: cine mai are nevoie de cavaleri când ai tul cu steluțe și tocuri care strigă „eu aleg drumul meu”!?

CITEȘTE ȘI:

Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani

Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.