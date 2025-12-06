Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori

Ramona Olaru a fost la Mosh și a încheiat seara cu brațele pline de flori și cadouri. Evident, nu le-a găsit în ghetele curățate și lăsate la ușă, așa cum fac copii, de Moș Nicolae. Ei bine, asistenta de la Matinalul Antenei 1 a avut un motiv întemeiat de a sărbători. Și nu singură, ci împreună chiar cu colegii săi de platou. Imagini în exclusivitate găsiți numai în CANCAN.RO.

Voie bună și distracție în familia Matinalului Antenei 1, departe de lumina reflectoarelor. Ramona Olaru și-a aniversat onomastica la Mosh (pentru că o cheamă și Nicoleta), în compania colegilor de platou și a apropiaților. Semn că relațiile dintre „matinali” sunt cât se poate de bune, iar atunci când vine vorba de distracție nimeni nu dă înapoi.

Ramona Olaru și Radu Bucălae, colegi pe bune

După ore bune în care invitații au savurat preparate alese, sărbătorita a părăsit localul cu brațele pline de flori și de cadouri. Și cum „prietenul la nevoie se cunoaște”, colegii au sărit imediat pentru a-i da un mic ajutor în a-și umple portbagajul mașinii. În fruntea „alaiului” s-a aflat chiar Radu Bucălae, nimeni altul decât colegul de platou. Acesta s-a asigurat că micile atenții sunt depozitate așa cum trebuie în automobilul vedetei. Iar aceasta se va simți ca o doamnă, în continuare, fără a fi nevoită să-și care singură „bagajele”. Cu siguranță, gesturile invitaților au demonstrat că afecțiunea și sprijinul sunt mult mai importante ca orice cadou material. Iar seara cu pricina a fost în același timp și o ocazie potrivită de a sărbători prietenia și colegialitatea, nu doar o zi onomastică.

Sexy și stilată

Ramona Olaru s-a simțit vizibil emoționată și recunoscătoare pentru atenția primită. Și nu a ezitat în a mărturisi că se simte norocoasă să fie înconjurată de oameni dragi și că astfel de momente transformă o aniversare într-un eveniment cu totul special.

Nu putem trece cu vederea nici ținuta sărbătoritei, care a atras toată atenția. O rochie scurtă, dar elegantă, de culoare neagră, ce i-a evidențiat silueta. Și cu o crăpătură sexy și pantofi cu toc înalt, ce i-au scos în evidență picioarele bine lucrate. Ținuta a fost completată de un palton alb-elegant, perfect pentru seara răcoroasă de iarnă. O combinație clasică de alb și negru ce i-a oferit un aer sofisticat și stilat, potrivit pentru un local elegant, cât și pentru o ocazie festivă. La fel ca și geanta, de firmă și bijuteriile purtate.

