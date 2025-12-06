Acasă » Exclusiv » Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori

Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori

De: Dumitru Cristian 06/12/2025 | 21:25
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, pierdută printre buchetele de flori
Ramona Olaru a fost la Mosh și a încheiat seara cu brațele pline de flori și cadouri. Evident, nu le-a găsit în ghetele curățate și lăsate la ușă, așa cum fac copii, de Moș Nicolae. Ei bine, asistenta de la Matinalul Antenei 1 a avut un motiv întemeiat de a sărbători. Și nu singură, ci împreună chiar cu colegii săi de platou. Imagini în exclusivitate găsiți numai în CANCAN.RO.

Voie bună și distracție în familia Matinalului Antenei 1, departe de lumina reflectoarelor. Ramona Olaru și-a aniversat onomastica la Mosh (pentru că o cheamă și Nicoleta), în compania colegilor de platou și a apropiaților. Semn că relațiile dintre „matinali” sunt cât se poate de bune, iar atunci când vine vorba de distracție nimeni nu dă înapoi.

Ramona Olaru și-a aniversat onomastica

Ramona Olaru și Radu Bucălae, colegi pe bune

După ore bune în care invitații au savurat preparate alese, sărbătorita a părăsit localul cu brațele pline de flori și de cadouri. Și cum „prietenul la nevoie se cunoaște”, colegii au sărit imediat pentru a-i da un mic ajutor în a-și umple portbagajul mașinii. În fruntea „alaiului” s-a aflat chiar Radu Bucălae, nimeni altul decât colegul de platou. Acesta s-a asigurat că micile atenții sunt depozitate așa cum trebuie în automobilul vedetei. Iar aceasta se va simți ca o doamnă, în continuare, fără a fi nevoită să-și care singură „bagajele”. Cu siguranță, gesturile invitaților au demonstrat că afecțiunea și sprijinul sunt mult mai importante ca orice cadou material. Iar seara cu pricina a fost în același timp și o ocazie potrivită de a sărbători prietenia și colegialitatea, nu doar o zi onomastică.

Sexy și stilată

Ramona Olaru s-a simțit vizibil emoționată și recunoscătoare pentru atenția primită. Și nu a ezitat în a mărturisi că se simte norocoasă să fie înconjurată de oameni dragi și că astfel de momente transformă o aniversare într-un eveniment cu totul special.

Nu putem trece cu vederea nici ținuta sărbătoritei, care a atras toată atenția. O rochie scurtă, dar elegantă, de culoare neagră, ce i-a evidențiat silueta. Și cu o crăpătură sexy și pantofi cu toc înalt, ce i-au scos în evidență picioarele bine lucrate. Ținuta a fost completată de un palton alb-elegant, perfect pentru seara răcoroasă de iarnă. O combinație clasică de alb și negru ce i-a oferit un aer sofisticat și stilat, potrivit pentru un local elegant, cât și pentru o ocazie festivă. La fel ca și geanta, de firmă și bijuteriile purtate.

×