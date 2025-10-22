Acasă » Exclusiv » Cătălin Cazacu e îndrăgostit de Roxana, dar s-a “logodit” cu banca! Are bani muuuulți de dat și e tare supărat: “Mi se rupe sufletul!”

De: Eliza Popescu 22/10/2025 | 23:40
Omul potrivit la momentul potrivit! După relația cu Ramona Olaru, a stat singur ce a stat, dar a cunoscut-o pe Roxana și i-a dat lumea peste cap! Dar nu vă gândiți că-i chiar așa simplu. Cu un ochi râde, cu altul plânge: iubește la maximum, dar… are bani muuuulți de dat și e tare supărat! Facem rime, peste rime, dar treaba e serioasă! Pe bune! Cătălin Cazacu a făcut rate la bancă și a renunțat definitiv la confort, iar asta nu e tot: se pregătește și de… însurătoare! Da, da, ați citit bine! EX-ul asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani este pregătit să ajungă în fața altarului, iar CANCAN.RO a obținut cele mai spumoase declarații de la fostul prezentator Tv despre iubire, bani și datorii.

Cătălin Cazacu s-a cumințit, iar tot meritul i se acordă… Roxanei Șerbănescu! Relația lor a evoluat treptat, dar sigur. De la burlacul de altă dată, la bărbat de casă… fostul prezentator Tv are planuri mărețe cu noua iubită! Dar nimic nu e perfect in viață. Ceva, ceva îl supără pe Cătălin! Mai precis: ratele la bancă! Cazacu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre relația cu bruneta, dar și despre banii pe care trebuie să-i scoată din buzunar lună de lună! A, da: vorbește cu banca tot timpul, dar nu chiar 40 de minute ca Marius, fostul concurent de la Insula Iubirii 🙂

Cătălin Cazacu, îndrăgostit și supărat: „Mi se rupe sufletul!”

Pe plan amoros este cât se poate de îndrăgostit, dar… ratele îi dau mari bătăi de cap fostului prezentator! Roxana îl face fericit, iar banca… îl supără cam des! Eh, nu e aceași situație precum cea a lui Marius de la Insula Iubirii. El avea o „altfel” de „bancă” cu care vorbea 40 de minute 🙂 Campionul la motociclism a oferit detalii exclusive despre relația cu Roxana, dar și despre apartamentul care este în plin proces de amenajare.

CANCAN.RO: Nu a vrut să o ia pe iubită cu el la interviu. De ce, Cătălin?

Cătălin Cazacu: Păi ce suntem noi, „Power Couple”, „Vara ispitelor”?

CANCAN.RO: Ar fi fost o apariție!

Cătălin Cazacu: Știi cum e…Eu nu trăiesc din chestia asta. Pentru apariții puneți RO-ul pe bon!

CANCAN.RO: Cum ești tu? Totul bine?

Cătălin Cazacu: Doamne, ajută! Eu sunt bine, sănătos, mă chinui să îmi fac apartamentul, să mă mut! Ca orice tânăr, eu am rate la bancă și momentan le plătesc fără să stau în apartament și mi se rupe sufletul!

CANCAN.RO: Câți ani ai de plătit la apartament?

Cătălin Cazacu: Câți ani am de rate?! Am mulți, nu îmi strica seara, că am mulți ani de rate, mulți, mulți! Eu d-asta fac rate, ca să pot să muncesc. Dacă nu am rate, dorm toată ziua!

CANCAN.RO: Spune-ne și nouă, cum e relația, e totul bine? Ești fericit?

Cătălin Cazacu: Sunt foarte bine, sunt fericit, este o relație senzațională, în afară de data de 5 când îmi vine rata! De relația cu banca te referi, da?

CANCAN.RO: Nu ești ca Marius de la Insula Iubirii să vorbești cu banca!

Cătălin Cazacu: Dacă mă compari cu cineva de la Insula Iubirii, s-ar putea să ne certăm! Eu vorbesc cu banca doar ca să le dau bani. Nu vorbesc chiar 40 de minute, că nu am așa mulți bani de dat!

Iubita lui Cătălin Cazacu, Roxana Șerbănescu. Foto: Facebook

Cătălin Cazacu se pregătește de…nuntă!

Relația merge bine, apartamentul este în curs de amenajare, iar apoi… urmează mutarea și posibil și nunta! Dacă a învățat ceva din experiențele trecute, un lucru este sigur: Cătălin nu mai anunță nimic înainte să se concretizeze, dar noi… Eh, noi înțelegem substraturile!

CANCAN.RO: Important e că ești bine, fericit, cam gata de însurătoare, nu?

Cătălin Cazacu: Da! Eu am mai spus chestia asta. Știu că e o modă, dar cel mai bine e să te lauzi cu lucruri pe care le faci, nu cu cele pe care urmează să le faci. Așa că, atunci când fac ceva, mă laud, dar viața m-a învățat că oricâte planuri mi-aș face, le schimbă pentru mine. Acum, da, mă laud cu ceva ce nu e al meu, cu apartamentul! Dacă nu era totuși al meu, nu mă lăudam! Nu vezi că în țara asta vine toată lumea și îți pune taxe?! Și ce-i al tău, nu mai e al tău! Eu am ciment pe jos, azi dimineață la 9 am plecat să iau materialele.

CANCAN.RO: Te muți cu iubita sau nu?

Cătălin Cazacu: Am început cu planuri! Ea e din Craiova. Mi-aș dori la un moment dat să se întâmple, dar suntem încă la amenajare!

×