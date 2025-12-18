Acasă » Exclusiv » Pe locuri, fiți gata, start! Andreea Marin face slalom în parcare

Pe locuri, fiți gata, start! Andreea Marin face slalom în parcare

De: Delina Filip 18/12/2025 | 05:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Andreea Marin este una dintre vedetele consacrate din România, astfel că, de multe ori a fost surprinsă în tot felul de ipostaze. Are o imagine bine conturată, iar fanii au fost plăcut surprinși să o vadă și în viața de zi cu zi. Vedeta nu se ascunde în spatele stratului gros de machiaj în viața cotidiană, ci preferă să apeleze la astfel de artificii când este în fața reflectoarelor. În rest, Zâna optează pentru naturalețe, fără să uite de regulile de bun simț: manichiura mereu făcută, părul proaspăt vopsit și zâmbetul molipsitor. CANCAN.RO a surprins-o pe divă în grabă, dar cu atitudinea la purtător. 

Andreea Marin s-a despărțit recent de partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, însă viața sa pare mai prolifică decât a fost vreodată. Vedeta s-a reinventat, arată mai bine ca oricând și are o poftă de viață de invidiat. Nu „dă skip” la sală și pune mare preț pe sănătate, astfel că nu ne surprinde că am fotografiat-o în timp ce se îndrepta spre pilates.

Andreea Marin a țâșnit din mașină spre sala de sport

CANCAN.RO are imagini tari cu Andreea Marin, care a ieșit în public fără strop de machiaj pe chip. Nu prea suntem obișnuiți să o vedem în astfel de ipostaze, dar având în vedere că se îndrepta către sala de sport, e de înțeles. A parcat mașina în zona Pipera, acolo unde merge, de obicei la pilates, apoi a țâșnit, la propriu, din autoturism. Când se grăbește, vedeta pare că-i face concurență lui Usain Bolt.

Andreea Marin îi face concurență lui Usain Bolt
Andreea Marin îi face concurență lui Usain Bolt

Îmbrăcată sport, evident, într-un costum de culoare neagră, peste care a pus o geacă maro pentru a o proteja de temperaturile scăzute, Andreea Marin a mers în grabă către sală. Părea destul de încordată, cel mai probabil era în mare întârziere, dar niciodată nu e prea târziu să suni pe cineva apropiat.

Zâna Surprizelor s-a întreținut cu o persoană dragă la telefon
Zâna Surprizelor „s-a întreținut” cu o persoană dragă la telefon

Așadar, Zâna Surprizelor a pus mâna pe telefon și a contactat o persoană dragă cu care a vorbit pe drum. Pare că persoana de la celălalt capăt al firului i-a schimbat starea, pentru că la scurt timp, zâmbetul i-a reapărut pe chip, iar pasul i s-a mai domolit. De la o grabă evidentă, Andreea a părut că își recapătă echilibrul, semn că discuția a fost una plăcută și reconfortantă.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Andreea Marin în realitate. Mara Bănică, uimită să o vadă față în față: „Cred că este într-una din cele mai…”

ACCESEAZĂ ȘI: De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu
Exclusiv
Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu
Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier
Exclusiv
Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta
Adevarul
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți
Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți
Horoscop chinezesc 18 decembrie 2025. Dragonul are o zi decisivă! Energia zilei pentru curajoși.
Horoscop chinezesc 18 decembrie 2025. Dragonul are o zi decisivă! Energia zilei pentru curajoși.
Singurele dulciuri benefice pentru creier, potrivit medicului Vlad Ciurea: ”Sunt foarte bune pentru ...
Singurele dulciuri benefice pentru creier, potrivit medicului Vlad Ciurea: ”Sunt foarte bune pentru activitatea cerebrală”
Prognoza meteo pentru joi, 18 decembrie 2025. Frigul pune stăpânire pe România
Prognoza meteo pentru joi, 18 decembrie 2025. Frigul pune stăpânire pe România
Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea ...
Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică”
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista ...
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista să se schimbe pentru totdeauna
Vezi toate știrile
×