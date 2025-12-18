Pe locuri, fiți gata, start! Andreea Marin face slalom în parcare

Andreea Marin este una dintre vedetele consacrate din România, astfel că, de multe ori a fost surprinsă în tot felul de ipostaze. Are o imagine bine conturată, iar fanii au fost plăcut surprinși să o vadă și în viața de zi cu zi. Vedeta nu se ascunde în spatele stratului gros de machiaj în viața cotidiană, ci preferă să apeleze la astfel de artificii când este în fața reflectoarelor. În rest, Zâna optează pentru naturalețe, fără să uite de regulile de bun simț: manichiura mereu făcută, părul proaspăt vopsit și zâmbetul molipsitor. CANCAN.RO a surprins-o pe divă în grabă, dar cu atitudinea la purtător.

Andreea Marin s-a despărțit recent de partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, însă viața sa pare mai prolifică decât a fost vreodată. Vedeta s-a reinventat, arată mai bine ca oricând și are o poftă de viață de invidiat. Nu „dă skip” la sală și pune mare preț pe sănătate, astfel că nu ne surprinde că am fotografiat-o în timp ce se îndrepta spre pilates.

Andreea Marin a țâșnit din mașină spre sala de sport

CANCAN.RO are imagini tari cu Andreea Marin, care a ieșit în public fără strop de machiaj pe chip. Nu prea suntem obișnuiți să o vedem în astfel de ipostaze, dar având în vedere că se îndrepta către sala de sport, e de înțeles. A parcat mașina în zona Pipera, acolo unde merge, de obicei la pilates, apoi a țâșnit, la propriu, din autoturism. Când se grăbește, vedeta pare că-i face concurență lui Usain Bolt.

Îmbrăcată sport, evident, într-un costum de culoare neagră, peste care a pus o geacă maro pentru a o proteja de temperaturile scăzute, Andreea Marin a mers în grabă către sală. Părea destul de încordată, cel mai probabil era în mare întârziere, dar niciodată nu e prea târziu să suni pe cineva apropiat.

Așadar, Zâna Surprizelor a pus mâna pe telefon și a contactat o persoană dragă cu care a vorbit pe drum. Pare că persoana de la celălalt capăt al firului i-a schimbat starea, pentru că la scurt timp, zâmbetul i-a reapărut pe chip, iar pasul i s-a mai domolit. De la o grabă evidentă, Andreea a părut că își recapătă echilibrul, semn că discuția a fost una plăcută și reconfortantă.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Andreea Marin în realitate. Mara Bănică, uimită să o vadă față în față: „Cred că este într-una din cele mai…”

ACCESEAZĂ ȘI: De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.