Doliu în fotbalul internațional. A murit la doar 21 de ani într-un grav accident rutier

Lumea fotbalului internațional este în doliu! Ethan McLeod, atacantul Macclesfield, a murit la doar 21 de ani. După victoria echipei sale în National League North – împotriva celor de la Bedforf (scor 2-1), sportivul a fost implicat într-un grav accident rutier, în timp ce se îndrepta spre casă.

Marți, 16 decembrie 2025, fotbalistul englez Ethan McLeod a murit în urma unui accident rutier cumplit. Tânărul de 21 de ani se întorcea acasă de la meciul echipei sale – victoria împotriva celor de la Bedforf. În timp ce conduce, sportivul a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a ieșit de pe partea carosabilă. Din nefericire, echipa medicală chemată la locul tragediei nu a mai putut face nimic pentru al salva.

Ethan McLeod a murit la doar 21 de ani

Reprezentanții Macclesfield FC au anunțat moartea tânărului sportiv. Echipa i-a adus un ultim omagiu, numindu-l „un membru incredibil de talentat și respectat” al clubului. De asemenea, au transmis condoleanțe familiei și prietenilor lui Ethan McLeod.

”Vestea despre moartea lui Ethan a devastat întregul nostru club și niciun cuvânt nu poate exprima imensa tristețe pe care o simțim acum. Rănile sufletești adânci provocate de moartea lui Ethan nu se vor vindeca niciodată, dar un lucru este sigur: moștenirea vibrantă a lui Ethan nu se va estompa niciodată, indiferent cât timp va trece în viitor. Ethan va trăi pentru totdeauna în inimile și mințile noastre și, indiferent ce ne rezervă viitorul, zâmbetul său unic, care ne-a fermecat pe toți, nu va fi niciodată uitat. Transmitem condoleanțe sincere familiei și prietenilor lui Ethan în acest moment profund traumatic, împreună cu asigurarea că vom oferi tot sprijinul posibil celor care au nevoie de el”, a fost mesajul clubului.

McLeod s-a alăturat clubului Macclesfield FC în luna iulie 2025. A jucat în șapte meciuri, marcând trei goluri. Înainte de a se alătura echipei Macclesfield, tânărul a petrecut 10 ani în academia clubului Wolverhampton Wanderers din Premier League.

