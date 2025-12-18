A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”

Războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu este în plină desfășurare. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr speră să se aleagă cu ceva de pe urma fostului ministru al Justiției, însă are de „luptat” cu moștenitorii de drept ai bunurilor fostei demintare.

În urmă cu doar câteva zile, pe data de 15 decembrie 2025, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă și acces ilegal la un sistem informatic în cazul Rodicăi Stănoiu, apoi deshumarea trupului neînsuflețit. Reamintim că fosta demintară a murit la începutul lunii decembrie, la vârsta de 86 de ani, însă moartea ei a fost învăluită în mister. La mijloc ar fi fost vorba despre anumite gânduri dubioase ale iubitului cu 50 de ani mai tânăr, suspiciuni care ar fi alimentat ideea că sfârșitul femeii ar fi fost grăbit. Miza? Averea colosală pe care Rodica Stănoiu a lăsat-o în urmă.

Cine va moșteni averea Rodicăi Stănoiu

După ce Rodica Stănoiu a fost deshumată, miercuri, 18 decembrie, iubitul acesteia a fost surprins de CANCAN.RO la Institutul de Medicină Legală – vezi AICI – unde a mers să ridice trupul neînsuflețit, ca să o îngroape la loc.

Ei bine, cum socoteala de acasă nu se potrivește tot timpul cu cea din târg, reprezentanții INML au refuzat să îi predea trupul fostei partenere, pe motiv că nu are calitatea necesară, plus că ancheta este încă în plină desfășurare, urmând să fie gata și raportul toxicologic.

Potriviti raportului preliminar al INML, fostul ministru nu prezenta urme de lovituri violente care să-i fi cauzat moartea. Rodica Stănoiu ar fi avut mai multe coaste rupte (undele dintre ele din cauza manevrelor de resuscitare), iar o parte dintre ele de aproximativ o lună în urmă.

Pentru moment, trupul neînsuflețit a rămas la morga INML, urmând ca doi dintre nepoții fostului ministru, care ar fi moștenitorii legali ai averii, să se prezinte să îl preia. Prin urmare, concubinul cu 50 de ani mai tânăr ar fi rămas „cu buza umflată” în fața moștenitorilor de drept.

