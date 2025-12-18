Răstunare de situație! Asta schimbă tot ce se știa despre ”Puișorul” Rodicăi Stănoiu

Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu a creat multe speculații în ultima perioadă. Au ieșit la iveală numeroase detalii importante în spațiul public privind relația personală a fostei ministre. Bărbatul care s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală pentru a solicita ridicarea trupului neînsuflețit nu îi era soț, ci partener de viață, astfel că lipsa unei legături legale a dus la refuzul autorităților de a-i preda corpul.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul său a fost confirmat oficial câteva zile mai târziu, iar înmormântarea a avut loc la începutul lunii noiembrie. Cauzele morții nu au fost făcute publice, iar tocmai lipsa unor informații clare a determinat autoritățile să trateze cazul cu prudență.

În ultimii ani, aparițiile publice ale fostei demnitare au fost extrem de rare, iar starea sa de sănătate părea vizibil afectată. Circumstanțele decesului său continuă să fie atent analizate de anchetatori.

Rodica Stănoiu și iubitul ei nu erau căsătoriți

Timp de mai mulți ani, Rodica Stănoiu a avut o relație cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani. Deși s-a speculat că cei doi s-ar fi căsătorit, adevărul a ieșit la iveală. Între cei doi nu există niciun act care să demonstreze legătura lor legală, iar acum, când trupul neînsuflețit al fostei ministre se află la INML pentru cercetări, nu poate să îl ridice pentru reînhumare.

Demersul acestuia său a venit în contextul în care, la mijlocul lunii decembrie, procurorii au dispus deshumarea Rodicăi Stănoiu și au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Ancheta este în desfășurare, iar până la emiterea unui aviz oficial, trupul rămâne sub autoritatea instituțiilor abilitate. Reprezentanții INML au explicat că predarea nu este posibilă atât din cauza lipsei calității legale a solicitantului.

Tot din această cauză, el nu este moștenitorul legal al averii lăsate de Rodica Stănoiu. Urmează să se facă mai multe cercetări pentru a determina exact cauza morții și dacă a fost lăsat un testament.

