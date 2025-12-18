Acasă » Știri » Răstunare de situație! Asta schimbă tot ce se știa despre ”Puișorul” Rodicăi Stănoiu

Răstunare de situație! Asta schimbă tot ce se știa despre ”Puișorul” Rodicăi Stănoiu

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 09:36
Răstunare de situație! Asta schimbă tot ce se știa despre ”Puișorul” Rodicăi Stănoiu
Rodica Stănoiu nu era căsătorită cu partenerul ei

Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu a creat multe speculații în ultima perioadă. Au ieșit la iveală numeroase detalii importante în spațiul public privind relația personală a fostei ministre. Bărbatul care s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală pentru a solicita ridicarea trupului neînsuflețit nu îi era soț, ci partener de viață, astfel că lipsa unei legături legale a dus la refuzul autorităților de a-i preda corpul.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul său a fost confirmat oficial câteva zile mai târziu, iar înmormântarea a avut loc la începutul lunii noiembrie. Cauzele morții nu au fost făcute publice, iar tocmai lipsa unor informații clare a determinat autoritățile să trateze cazul cu prudență.

În ultimii ani, aparițiile publice ale fostei demnitare au fost extrem de rare, iar starea sa de sănătate părea vizibil afectată. Circumstanțele decesului său continuă să fie atent analizate de anchetatori.

Rodica Stănoiu și iubitul ei

Rodica Stănoiu și iubitul ei nu erau căsătoriți

Timp de mai mulți ani, Rodica Stănoiu a avut o relație cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani. Deși s-a speculat că cei doi s-ar fi căsătorit, adevărul a ieșit la iveală. Între cei doi nu există niciun act care să demonstreze legătura lor legală, iar acum, când trupul neînsuflețit al fostei ministre se află la INML pentru cercetări, nu poate să îl ridice pentru reînhumare.

Demersul acestuia său a venit în contextul în care, la mijlocul lunii decembrie, procurorii au dispus deshumarea Rodicăi Stănoiu și au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Ancheta este în desfășurare, iar până la emiterea unui aviz oficial, trupul rămâne sub autoritatea instituțiilor abilitate. Reprezentanții INML au explicat că predarea nu este posibilă atât din cauza lipsei calității legale a solicitantului.

Tot din această cauză, el nu este moștenitorul legal al averii lăsate de Rodica Stănoiu. Urmează să se facă mai multe cercetări pentru a determina exact cauza morții și dacă a fost lăsat un testament.

CITEȘTE ȘI: Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir

„Deschid geamul să mângâi ursul, că poate scap de tine. Cam ăsta e mesajul!” Ce gest a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
Știri
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”
Știri
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură
Gandul.ro
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
Digi 24
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula...
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
Digi24
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură
Gandul.ro
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
Doliu în fotbalul internațional. A murit la doar 21 de ani într-un grav accident rutier
Doliu în fotbalul internațional. A murit la doar 21 de ani într-un grav accident rutier
Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”
Program TV 18 decembrie 2025. Ce poți vedea azi pe micile ecrane
Program TV 18 decembrie 2025. Ce poți vedea azi pe micile ecrane
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Vezi toate știrile
×