„Deschid geamul să mângâi ursul, că poate scap de tine. Cam ăsta e mesajul!” Ce gest a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 21:01
Rodica Stănoiu

Moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, continuă să ridice semne de întrebare și să provoace neliniște în rândul celor care au cunoscut-o sau au urmărit parcursul ei public. La mai bine de două săptămâni de la decesul survenit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, tot mai multe detalii apărute în spațiul public conturează o poveste tulburătoare. Iată ce a transmis Adriana Bahmuțeanu!

În centrul suspiciunilor se află ultimele luni din viața fostei demnitare, perioadă în care starea ei de sănătate s-ar fi degradat vizibil. Potrivit informațiilor apărute, Rodica Stănoiu ar fi ajuns în două spitale din București, însă, în mod inexplicabil pentru apropiați, ar fi fost externată de fiecare dată. Ulterior, s-a aflat că în documentele medicale figura ca fiind subnutrită, un diagnostic care, în cazul unei persoane vârstnice, ar fi trebuit să declanșeze proceduri suplimentare de protecție și monitorizare.

Ce declarații a făcut Adriana Bahmuțeanu despre Rodica Stănoiu

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre semne fizice alarmante care ar fi fost vizibile: urme de lovituri, probleme la nivelul capului și un ochi afectat. Toate acestea au alimentat întrebarea esențială: cum a fost posibil ca o pacientă în vârstă, aflată într-o stare evident fragilă, să fie lăsată să plece din spital fără ca autoritățile să fie alertate? Lipsa unei sesizări către organele de ordine a fost percepută de unii ca o verigă lipsă într-un lanț de decizii greu de explicat.

Pe acest fundal tensionat apare și figura partenerului ei de viață, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, supranumit de cunoscuți „Puișorul”. Relația dintre cei doi a fost, încă de la început, intens comentată, atât din cauza diferenței de vârstă, cât și a discreției cu care era gestionată. După decesul Rodicăi Stănoiu, însă, această relație a intrat în atenția publicului într-o lumină mult mai întunecată.

În spațiul mediatic a fost readus în discuție un episod petrecut în timpul unei vacanțe pe Transfăgărășan, relatat de persoane apropiate fostei ministre. Potrivit acestei mărturii indirecte, într-un moment considerat de unii drept cel puțin imprudent, partenerul ar fi oprit mașina într-o zonă frecventată de urși și ar fi deschis geamul, invitând-o practic pe Rodica Stănoiu să privească animalul de aproape.

„Nu înțeleg cum, la fel, e un semn de întrebare: cum de a fost dusă în două spitale din București și nimeni, niciun cadru medical, nu a observat faptul că era lovită la cap, faptul că avea un ochi vânăt, faptul că era subnutrită. Înțeleg că în fișa de externare scrie că era subnutrită. Dom’le, cum lași o pacientă vârstnică, subnutrită, să plece din spital și nu anunți organele de poliție?

Ce nu face omul din dragoste? Hai, deschid geamul să mângâi ursul, că poate te mănâncă mai repede și scap de tine. Cam ăsta e mesajul.”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu/foto: social media

“Puișorul” s-a prezentat la notariat cu fosta ministresă cu o zi înainte de deces! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț

Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști

 

