Delia nu a mai suportat și a comis-o! Derapaj la adresa celor care o hărțuiesc: „Deci, dacă mai aud asta mă duc la poliție. La poliție!”

De: Alina Drăgan 17/12/2025 | 21:03
Delia a răbufnit /Foto: Instagram
Delia a răbufnit în mediul online! Artista nu a mai ținut cont de nimic și i-a mustrat serios pe cei care își permit glume deplasate. Câțiva internauți au enervat-o la culme, iar cântăreața a reacționat vehement. Le-a ținut o „lecție” tuturor cârcotașilor și le-a bătut obrazul.

Recent, Delia a postat în mediul online un clip în care apare cântând la nai. Vedeta este pasionată de instrumentele de suflat, iar după ce a studia 12 ani flautul a trecut acum la nai. Reprezentația artistei a fost apreciată de unii, însă alții au decis să facă mișto pe seama vedetei.

După filmare în care apare cântând la nai, se pare ca Delia a primit numeroase mesaje care includeau o glumă nepotrivită. După ce a văzut pleiada de „amuzanți” la ea în DM-uri, cântăreața nu s-a mai abținut și a răbufnit.

Ei bine, glumele internauților nu doar că au lăsat-o rece pe Delia, ci au și enervat-o la culme. Vedeta a ținut o „lecție” publică despre cât de nepotrivite și deplasate sunt aceste poante. Iar pentru ca aceia vizați să înțeleagă și mai bine, vedeta a oferit câteva exemple clare.

Delia s-a confrunta multă vreme cu această atitudine, chiar și în adolescență. Așa că artista a explicat că astfel de miștouri pot afecta persoana vizată.

„Dacă mai se aude, dacă mai se face, în anul Domnului, când suntem mai puțin de sub o piatră, în grotă, dar și în grotă nu cred că se făceau glumele astea. Nu, astea sunt glume toxice de în anii noștri. Deci, să revenim. Dacă mai aud o glumă: Aaa…cânți la flaut la…

Deci dacă mai aud asta mă duc la poliție. La poliție. La poliție mă duc. Nu se poate. Nu, n-ai cum, n-ai cum. Bă, bă, n-ai cum. E un instrument, dă-l în mă-sa, nu trecem peste asta. Totul e despre…

Dar să zicem, cântă la ce atârnă, cântă la gușă. Care, care-i gluma?! Unde-i gluma? Unde-am râs? Ce atârnă! Ha-ha. Dacă vi se pare că-i ceva amuzant, e amuzant pentru că le zic eu și-s eu amuzantă. Cântă la ce atârnă. Da, e funny că zic eu asta, dar nu-i funny.

Când scrii și un comentariu…nu ești funny! Te vede mă-ta tatac-tu, fi-ta. Poți să ai un copil care e la școală, un copil de 13 ani și studiază. Îl dai la clarinet, îl dai la oboi, îl dai la un instrument de suflat, la nai. O să-ți placă să facă cineva glume cu fi-ta de 12 ani, 13 ani, 14 ani? Nu contează, fii-tu. Suflă la cea târnă. Când vreau… Bolnavilor, nu, nu se poate. Gata!”, a spus Delia, în mediul online.

Foto: Instagram

Tags:

