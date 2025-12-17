Acasă » Știri » Prezentatoare TV și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 21:41
O cunoscută prezentatoare TV de sport și soțul ei au fost găsiți morți în locuința lor din statul Alabama, într-un caz care a șocat atât comunitatea locală. Cei doi soți au fost descoperiți împușcați în propria casă, iar autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Până în acest moment, anchetatorii nu exclud niciuna dintre ipoteze, luând în calcul atât posibilitatea unei crime, cât și cea a unui gest extrem.

Victimele sunt Christina Chambers, prezentatoare TV de sport, și soțul ei, Johnny Rimes. Cei doi erau căsătoriți din anul 2021 și duceau o viață aparent liniștită. Descoperirea macabră a fost făcută de o rudă apropiată, îngrijorată de faptul că nici Christina, nici soțul ei nu mai răspundeau la apelurile telefonice. După mai multe încercări nereușite de a lua legătura cu ei, ruda a decis să meargă la locuința acestora.

Ajunsă la fața locului, persoana respectivă a găsit trupurile celor doi fără viață și a alertat imediat autoritățile. Echipajele de intervenție și personalul medical s-au deplasat rapid la domiciliu, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Medicii au constatat decesul ambilor soți, stabilind că aceștia prezentau răni provocate prin împușcare.

Poliția a securizat zona și a început cercetările, încercând să stabilească ordinea evenimentelor și să afle cine se face responsabil pentru moartea celor doi. Ancheta este în desfășurare, iar investigatorii analizează mai multe piste, inclusiv dinamica relației de cuplu, eventuale conflicte recente sau alte circumstanțe care ar fi putut conduce la acest deznodământ tragic.

Un element care a atras atenția anchetatorilor este faptul că în locuință se afla și fiul celor doi, în vârstă de aproximativ trei ani. Copilul a fost găsit în viață și nu prezenta urme de violență. Din fericire, acesta nu a fost rănit, însă a fost preluat de autorități și se află acum în grija rudelor sau a serviciilor sociale, urmând să beneficieze de sprijin specializat.

Potrivit informațiilor disponibile până acum, nu existau semnale publice care să indice probleme grave în viața de familie a celor doi. Apropierea tragediei de imaginea unei familii considerate stabile a amplificat șocul resimțit de cei care i-au cunoscut. Vecinii și cunoscuții sunt la rândul lor marcați de cele întâmplate, descriind zona ca fiind una liniștită, fără incidente notabile.

