Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu exploziv!

De: Paul Hangerli 17/12/2025 | 23:10
Tudor Chirilă și Andreea Raicu/ sursă foto: arhivă CANCAN
Tineri, frumoși și foarte zgomotoși. Tudor Chirilă (cântăreț, 51 de ani) și Andreea Raicu (influenceriță, 47 de ani) au fost un cuplu care trăia iubirea cu intensitate maximă și discreție minimă, documentat pas cu pas de presa vremii. Azi, el e reper moral, ea e feministă asumată, iar o simplă fotografie ne reamintește că trecutul nu dispare, doar se rebranduiește. CANCAN.ro vi-i arată cum erau pe atunci.

Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu exploziv

În fotografia noastră, cei doi apar surprinși într-o perioadă de love autentic, din aceea care nu se joacă, ci se trăiește cu tot corpul. Sunt lipiți unul de celălalt, se sărută fără rezerve, cu ochii închiși, ca și cum lumea din jur ar fi dispărut pentru câteva secunde. El o ține strâns, cu aerul intens al artistului care simte totul la maximum. Ea răspunde cu aceeași abandonare, relaxată, zâmbitoare, frumoasă, sigură că dragostea e suficientă. E genul de poză care, privită izolat, promite stabilitate, viitor, „împreună până la adânci bătrâneți”. O fotografie care nu trădează nimic din episoadele ce aveau să urmeze.

Pentru că, așa cum presa vremii avea să ne reamintească obsesiv, relația lor a fost un cuplu cu năbădăi, condimentat cu despărțiri, împăcări, discuții aprinse și scene consumate nu în șoaptă, ci în plină stradă. Se relata că iubirea nu se termina niciodată calm: ea se trăia cu urmăriri prin oraș, cu mașini blocate, cu șuturi în portiere și cu claxoane isterice. Bucureștiul prins martor între un semafor și o ceartă sentimentală. El — nervos, vocal, teatral. Ea — tăcută, refuzând dialogul, suportând, așteptând să treacă furtuna. Dragoste mare, nervi pe măsură. Ce-o fi fost și pe acasă, vă dați seama!

Relația Andreei Raicu cu Tudor Chirilă, plină de certuri

Tudor Chirila Andreea Raicu sărut, sursa- CANCAN.ro

Au urmat despărțiri „definitive”, urmate de împăcări „sincere”, urmate de alte despărțiri „fără reproșuri”. Comunicate mature, declarații calculate, dar și episoade în care realitatea părea să bată comunicatul de presă. Și, ca orice poveste mondenă românească respectabilă, totul a culminat cu momentul cel mai absurd: DVD-ul de aerobic. Ea lansa exerciții de Tae Bo, el apărea să o susțină, o săruta rapid, cât să nu prindă bine blitzul. Un contrast delicios: Hamlet rătăcit printre fandări, tragedia clasică întâlnind genuflexiunea modernă.

Anii au trecut, iar timpul, cel mai mare regizor, a redistribuit rolurile. El a devenit reper moral, tribun public, voce fermă împotriva corupției și apărător vocal al tuturor cauzelor juste, progresiste și woke. Trecutul de agresor? Șters cu buretele! Ea a devenit feministă asumată, independentă, singură, sigură pe discursul ei și pe limitele pe care nu le mai negociază. De la Tudor Chirilă să i se tragă?

Iar dacă ne jucăm puțin cu ironia istoriei, am putea spune – evident, glumeț – că militantismul feminist de azi și activismul moral de mâine s-au născut atunci, între două claxoane, o portieră lovită cu picioarele și o relație care n-a știut niciodată să fie liniștită.
Morala? Iubirile trec. Pozele rămân. Iar trecutul, oricât de bine ambalat în discursuri mature și valori corecte, are prostul obicei să reapară exact când cineva se urcă prea sus pe piedestal.

