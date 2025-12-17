Acasă » Știri » Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles. Va participa la ședința Consiliului European care vizează Ucraina

De: Alina Drăgan 17/12/2025 | 23:50
Președintele Nicușor Dan are o săptămână destul de plină. Astăzi, 17 decembrie, a avut o întrevedere oficială cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei sale de lucru în Regatul Unit. Iar mâine o să fi prezent la Bruxelles, acolo unde va participa la ședința Consiliului European care vizează Ucraina.

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Summitul va marca importanţa relaţiei politice şi economice dintre UE şi partenerii din Balcanii de Vest, în special în contextul geopolitic actual, şi necesitatea unor legături tot mai puternice.

Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles

După ce l-a vizita pe Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, Nicușor Dan se îndreaptă către Bruxelles. Liderii UE se reunesc și vor desfășura dezbateri strategice privind Ucraina, următorul cadru financiar multianual, extinderea și situația geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană și migrația vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

În ceea ce privește situația din Ucraina, liderii vor discuta despre cele mai recente evoluții din țara lui Volodimir Zelenski și despre chestiuni care necesită o acțiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfășurată la 23 octombrie 2025, liderii s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, inclusiv în ceea ce privește eforturile militare și de apărare.

Acum, aceștia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a angajamentului respectiv și vor discuta, de asemenea, despre garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina, dar și despre eforturile diplomatice pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina

În acest context, Nicușor Dan, alături de liderii europeni, va evalua cele mai bune modalități de consolidare a poziției de negociere a Ucrainei, de creștere a presiunii asupra Rusiei și de continuare a apărării intereselor Europei.

Așadar, Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Președintele României a început săptămâna în Finlanda, unde a participat la summitul Flancului de Est, privind securitatea frontierei de est a UE. Marți seară, președintele a plecat în Marea Britanie, unde a avut planificate întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din Regat și cu cei ai companiilor britanice.

