Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista să se schimbe pentru totdeauna

De: Paul Hangerli 18/12/2025 | 00:30
Hugh Hefner, sursa- Mediafax

În decembrie 2015, Playboy marca sfârșitul unei ere. După mai bine de șase decenii în care nuditatea a fost semnătura sa editorială, celebra revistă pentru bărbați anunța că renunță definitiv la fotografiile cu femei goale. Înainte de această schimbare radicală, o tânără de 26 de ani avea să intre în istorie drept ultimul „Iepuraș” nud al publicației. Numele ei: Kristy Garett.

Anul 2016 a reprezentat un moment de cotitură pentru Playboy, una dintre cele mai influente și controversate reviste ale secolului XX. Reprezentanții publicației au anunțat oficial că, începând cu luna martie, nu vor mai publica imagini nud, într-un efort de a se adapta noilor vremuri și schimbărilor din peisajul media. Decizia a venit pe fondul scăderii vânzărilor și al competiției acerbe din mediul online, unde nuditatea devenise ușor accesibilă și lipsită de exclusivitate.

Ultimul „Iepuraș” Playboy: Kristy Garett

În acest context simbolic, ediția ianuarie–februarie 2016 a avut-o pe copertă pe Pamela Anderson, probabil cel mai cunoscut Iepuraș Playboy din toate timpurile. Însă adevărata încărcătură istorică a revenit ediției din februarie, care a prezentat-o pe Kristy Garett drept playmate-ul lunii și, implicit, ultima femeie care a pozat nud în paginile revistei.

Kristy Garett, o blondă originară din Georgia, nu era doar o apariție spectaculoasă, ci și o tânără cu o poveste aparte. La doar 26 de ani, ea vorbea nu mai puțin de șase limbi străine și vedea apariția în Playboy ca pe o șansă unică de a-și schimba viața. Pentru Kristy, titlul de ultimul Iepuraș nud nu era doar o etichetă mediatică, ci o rampă de lansare către o carieră internațională și către visul ei de a se stabili în Statele Unite, mai exact în Los Angeles.

„Asta e istorie. E ceva atât de important și emblematic. Să fiu ultimul Iepuraș nud mă face să plâng de fericire”, declara ea in timpul ultimei ședințe foto din istoria revistei, din luna decembrie 2015. „Playboy are o poveste americană clasică, iar eu vreau să fac parte din ea.” Entuziasmul ei reflecta nu doar miza personală a apariției, ci și conștientizarea faptului că făcea parte dintr-un moment de final de epocă.

Pictorialul Playboy al lui Kristy Garett avea 12 pagini

Pictorialul realizat pentru Playboy se întindea pe 12 pagini și urma să apară pe piață chiar în săptămânile următoare anunțului oficial. Kristy se declara mândră de alegerea sa și de felul în care se prezenta lumii:

„Sunt mândră de femeia care sunt și am visat dintotdeauna ca lumea să vorbească despre mine din acest motiv.”

Prin apariția ei, Kristy Garett devenea cea de-a 749-a femeie care a pozat nud în paginile revistei Playboy, la 62 de ani distanță de momentul fondator din 1953, când Marilyn Monroe apărea în primul număr al publicației. Un arc simbolic impresionant, care lega începutul și sfârșitul unei tradiții ce a definit nu doar o revistă, ci și o parte importantă a culturii pop americane.

Privind în urmă, la un deceniu distanță, povestea lui Kristy Garett rămâne un reper al tranziției dintre vechiul și noul Playboy — o ultimă filă dintr-o istorie care a schimbat pentru totdeauna modul în care erotismul, celebritatea și mass-media s-au intersectat.

