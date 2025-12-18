Program TV 18 decembrie 2025. Ce poți vedea azi pe micile ecrane

Program TV joi, 18 decembrie 2025. Mai jos găsești programul complet pentru mâine, o zi cu oferte variate pentru toate gusturile. Televiziunile generaliste propun emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, în timp ce posturile sportive aduc transmisiuni live și analize dedicate fotbalului european.

Mâine vor fi pe micile ecrane atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, până la producții de prime-time și competiții internaționale, grila zilei este gândită pentru a acoperi atât publicul interesat de informație, cât și pe cel care caută relaxare și spectacol.

Program PRO TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:30 – Vorbește lumea

13:00 – Știrile Pro TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile Pro TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile Pro TV

20:30 – Călătoria 2: Insula misterioasă

22:15 – 21 de poduri

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani

12:00 – Observator

14:00 – Mireasa

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

19:00 – Observator – Sport / Meteo

20:30 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

23:30 – Observator

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Iubiri secrete (R)

10:15 – 50/50

11:00 – Teleshopping

13:10 – Sinu, râul pasiunilor

14:00 – Focus

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Traficanta

22:00 – Focus

23:00 – 50/50

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow Us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

22:45 – Hai că poți! (R)

Digi Sport

20:30 – Live Știrile Digi Sport

21:00 – Live Euro Fotbal

22:00 – Live Conference League: AEK Atena – Universitatea Craiova (Etapa 6)

00:00 – Live Euro Fotbal

CITEȘTE ȘI: Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial

Europa, amenințată de un ciclon puternic! Ce țări vor fi afectate începând de azi, 17 decembrie 2025