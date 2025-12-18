Acasă » Știri » Program TV 18 decembrie 2025. Ce poți vedea azi pe micile ecrane

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 08:30
Cum arată programul TV pentru joi, 18 decembrie 2025 / Sursa foto: Freepik

Program TV joi, 18 decembrie 2025. Mai jos găsești programul complet pentru mâine, o zi cu oferte variate pentru toate gusturile. Televiziunile generaliste propun emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, în timp ce posturile sportive aduc transmisiuni live și analize dedicate fotbalului european.

Mâine vor fi pe micile ecrane atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, până la producții de prime-time și competiții internaționale, grila zilei este gândită pentru a acoperi atât publicul interesat de informație, cât și pe cel care caută relaxare și spectacol.

Program PRO TV

  • 07:00 – Știrile Pro TV
  • 10:30 – Vorbește lumea
  • 13:00 – Știrile Pro TV
  • 14:00 – Lecții de viață
  • 15:00 – La Măruță
  • 17:00 – Știrile Pro TV
  • 18:00 – Batem palma?
  • 19:00 – Știrile Pro TV
  • 20:30 – Călătoria 2: Insula misterioasă
  • 22:15 – 21 de poduri

Program Antena 1

  • 08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani
  • 12:00 – Observator
  • 14:00 – Mireasa
  • 17:00 – Observator
  • 18:00 – Medicool
  • 19:00 – Observator – Sport / Meteo
  • 20:30 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN
  • 23:30 – Observator

Program Prima TV

  • 07:00 – Exclusiv VIP (R)
  • 09:00 – Iubiri secrete (R)
  • 10:15 – 50/50
  • 11:00 – Teleshopping
  • 13:10 – Sinu, râul pasiunilor
  • 14:00 – Focus
  • 16:00 – Exclusiv VIP
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:15 – 50/50
  • 20:00 – Traficanta
  • 22:00 – Focus
  • 23:00 – 50/50

Program Kanal D

  • 07:00 – Secrete de familie
  • 08:00 – Follow Us
  • 10:00 – Casa iubirii
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 – Casa iubirii
  • 19:00 – Știrile Kanal D
  • 20:00 – Fata de la fereastră
  • 22:45 – Hai că poți! (R)

Digi Sport

  • 20:30 – Live Știrile Digi Sport
  • 21:00 – Live Euro Fotbal
  • 22:00 – Live Conference League: AEK Atena – Universitatea Craiova (Etapa 6)
  • 00:00 – Live Euro Fotbal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
