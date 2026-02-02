Probleme de sănătate pentru Serghei Mizil, după o băută la munte: „Stau numai cu gheată. A început să mă mai lase durerea”

Serghei Mizil întâmpină mari probleme de sănătate. Afaceristul a răcit la nivelul organelor genitale. Simptomele au apărut după ce a organizat o băută cu prietenii la munte. La început, nu a dat atenție, apoi s-au intensificat durerile.

Când a văzut că nu mai poate să urineze, Serghei Mizil a apelat la un tratament naturist. Experiența i-a fost, însă, învățătură de minte, iar asta deoarece s-a trezit cu un testicul umflat. Salvarea a găsit-o tot la medic, unde a ajuns de urgență. Acum regretă că a ezitat prea mult să facă acest pas.

„Am răcit, după am mers la niște șprițuri, la munte cu niște băieți, nu m-am potolit și am răcit. Am făcut și caterincă la un moment dat, spunând că am făcut cistită”, a declarat Serghei Mizil într-un interviu.

Serghei Mizil a ajuns să urineze cu sânge

Serghei Mizil a ajuns la spital după ce a încercat mai multe leacuri. Acum, de opt zile, se află pe antibiotic, dar încă nu e refăcut complet.

„Ulterior, am răcit la organele genitale, nu am putut să urinez în jur de 3-4 zile, și mă durea rău și, în loc să merg să mă tratez, am luat eu albastru de metil, oregano, că sunt naturist (n.r. râde). Fără caterincă, mi s-a umflat un testicul cât un măr. Am urinat sânge și am mers la medic, iar de 8 zile stau pe antibiotic”, a mai povestit acesta.

Serghei Mizil, avertizat de medic

Serghei Mizil continuă să aibă testiculul umflat și stă mai mult cu gheață. Chiar și așa, încearcă să facă haz de necaz, iar asta ca să mai uite de situația în care se află, unde deloc ușor de depășit.

„Mi-a spus medicul că, dacă nu mă potolesc, îmi taie testiculul, dar știți ce i-am spus eu: Domnule, testiculul ca testiculul, nu-mi taia limba (n.r. râde). Dacă știam că ajung în halul acesta nu mai făceam caterincă… Stau numai cu gheată. A început să mă mai lase durerea, însă nu se desumflă”, mai spune fostul concurent de la Asia Express.

