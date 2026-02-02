Incendiu la Spitalul Militar! Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu a izbucnit luni dimineață în curtea Spitalului Militar din Brașov. Problemele au început după ce un container în care erau depozitate materiale sanitare a fost cuprins de flăcări.

Pompierii au intervenit de urgență. S-au înregistrat degajări mari de fum, însă autoritățile spun că situația este sub control. Nu există victime.

„La fața locului se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

Incendiu la Spitalul Militar din Brașov

Reprezentanții ISU Brașov susțin că nu există pericol de extindere și acest fapt nu a necesitat evacuarea pacienților din Spitalul Militar.

„Incendiul este localizat și nu există pericol de extindere la alte spații sau clădiri aflate în apropiere. Nu s-a impus evacuarea pacienților din corpurile de clădire ale spitalului. Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime”, au transmis autoritățile.

Pe parcursul intervenției, activitatea în mai multe pavilioane a fost întreruptă temporar, ca măsură de siguranță. Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită.

Incendiu și într-un bloc din Brașov

Un incendiu a izbucnit, duminică, 1 februarie, și într-un bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o pensionară a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a suferit un atac de panică.

În jurul orei 12:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul patru al unui bloc de locuințe de pe bulevardul Saturn din municipiul Brașov. Panica se instalase.

Incendiul s-a produs în interiorul locuinței, unde au ars mai multe elemente de mobilier. Ca măsură de siguranță, șase persoane au fost evacuate din apartamentele situate în imobilele învecinate. Pompierii urmează să stabilească acum de unde a pornit totul.

„Proprietara apartamentului, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu fum, fiind asistată medical la fața locului de către echipajul SMURD, urmând a fi transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare”, a transmis ISU Brașov.

