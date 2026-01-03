Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul în care a avut loc tragedia, a făcut acum primele declarații. Ce spune aceasta despre tot ce s-a întâmplat?

Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația. Peste 100 de persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar medicii au confirmat peste 40 de decese.

În imaginile surprinse la fața locului se poate vedea cum tinerii se îmbulzesc către ieşire pe o scară îngustă, singura cale către supravieţuire. De asemenea, alertaţi de ţipete, trecătorii au sărit în ajutorul lor și au încercat să deschidă uşile şi ferestrele barului.

Primele declarații ala patronului barului din Eleveția

Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul din Elveția în care a avut loc tragedia, a avut o primă reacție în urma celor întâmplate. Jacques Moretti a declarat că barul era administrat conform normelor.

„Nu mai putem dormi, nici mânca, suntem cu toţii într-o stare foarte proastă”. Într-o primă declaraţie făcută aseară pentru presa elveţiană, proprietarul barului, Jacques Moretti, a dat asigurări că locația a fost inspectată „de trei ori în zece ani” și că „totul a fost făcut conform standardelor”.

Chiar dacă a avut o primă reacție, bărbatul a refuzat un interviu mai lung, spunând că „nu se simte bine” după tragedie. Jacques Moretti și soția sa Jessica, un cuplu francez, au fost intervievați de anchetatori ca „persoane chemate să furnizeze informații”. Cei doi mai dețin și alte localuri din stațiunea Crans-Montana.

De asemenea, după ce au fost analizate imaginile de groază surprinse de tineri în timpul incendiului a fost confirmată şi principala ipoteză. Aceea că focul a pornit de la artificiile ataşate la sticlele de şampanie, care au ajuns prea aproape de tavan.

„Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânări cu artificii decorative sau lumini Bengal puse în sticle de şampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan”, a declarat Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais.

Foto: X Focus