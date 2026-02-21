Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă

Se agită, din nou, apele în scandalul momentului! După toate dezvăluirile făcute, Daniela Costețchi primește noi amenințări. Recent, influencerița le-a arătat fanilor din mediul online prin ce trece, însă de această dată pare că nu se mai lasă intimidată. Hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă s-a întors!

Recent, influencerița Daniela Costețchi a intervenit în scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică și a venit cu unele dezvăluiri tulburătoare. Aceasta a povestit că, ani de zile, a trăit sub presiunea unor acțiuni pe care le considera orchestrate de familia Beregoi. Ea a relatat că ar fi fost supusă unor amenințări înspăimântătoare, inclusiv prin plasarea unor obiecte funerare la ușa locuinței sale, alături de fotografii cu ea și fiica ei minoră (Vezi mai multe detalii AICI).

Influencerița spune că în spatele șantajului se află și o minte strălucită. Astfel, a intrat în peisaj și Rusu Stanislav, un tânăr despre care se spune că este hacker și reușea să închidă conturile de socializare a mai multor persoane publice.

Abia după ce scoteau banii, munca influencerilor era recuperată. Acest Rusu Stanislav este acuzat că a lucrat mână în mână cu familia Beregoi. Iar drept dovadă, Daniela spune că multe din lucrurile pe care hackerul le cerea ajungeau mai apoi la Iuliana Beregoi.

Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou

Ei bine, după ce a scos toate aceste detalii la iveală și a mutat scandalul într-o notă mult mai sobră, Daniela Costețchi pare că primește, din nou, amenințări. Recent, aceasta le-a arătat fanilor din mediul online că a primit un mesaj de la hacker.

Mesajul de amenințare transmite că la ora 18:00 se va întâmpla ceva. Însă, de această dată, Daniela Costețchi pare că nu vrea să mai joace după regulile tânărului și nu se mai lasă intimidată.

„Am primit acum acest screenshot… La ora 18:00 ce? Ce o să faci la ora 18:00? Îmi aduce cealaltă jumătate de sicriu? Că deja am un sicriu fără capac. Dacă vrei îți dau adresa unde mă aflu aici în Chișinău. Haide adu-l. Îl lași jos la bloc sau urci la apartament?”, a spus Daniela Costețchi.

Iuliana Beregoi neagă acuzațiile ce i se aduc

După toate acuzațiile ce i-au fost aduse, Iuliana Beregoi a reacționat. Artista le-a cerut fanilor să nu creadă tot ce circulă pe internet și să fie atenți la modul în care unii încearcă să direcționeze atenția publicului de la problemele lor către viața ei personală. Iuliana Beregoi a promis că, la momentul potrivit, va clarifica întreaga poveste și va oferi toate detaliile.

„Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine. Sunt niște chestii pe care nu pot să le vorbesc chiar acum, să vă povestesc tot, dar vă promit că mai târziu o să vă spun toată povestea și o să se lege fiecare cuvânt pe care îl auziți acum, chiar și pe care nu îl înțelegeți despre mine. O să se lege totul. Pentru că sunt foarte multe chestii neadevărate care se spun acum pe online despre mine. Să știți că am făcut acest video doar ca să mă apăr pe mine și familia mea, care este insultată. Suntem călcați în picioare. Un lucru pe care eu nu o să-l accept niciodată. Așa că, vă rog frumos, aveți răbdare și nu ascultați toate bârfele de pe online. Și, vă rog frumos, fiți foarte atenți la cum se mută, cum își doresc unii oameni să treacă atenția de la problemele lor la problemele mele, ca să mute atenția din partea aia în partea cealaltă”, a spus Iuliana Beregoi.

