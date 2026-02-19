Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică

După zile întregi de scandal, acuzații grave și macabre la adresa Iulianei Beregoi, după un război cu rivala sa de moarte, Andreea Bostănică, Iuliana a decis să rupă tăcerea și să vină cu un răspuns. Artista susține că nu are nicio vină și nici nu a fost implicată în situația despre care s-a tot discutat pe TikTok, legată de acel sicriu. În schimb, Iuliana recunoaște că numele ei este implicat într-o anchetă în derulare și abia așteaptă să se facă lumină în acest caz. CANCAN.RO are toate detaliile, în exclusivitate.

Iuliana Beregoi, idolul fetițelor, a ieșit astăzi în față și a transmis un mesaj emoționant. A ținut să facă lumină, după o perioadă lungă de liniște.

„Știu că ați așteptat cu toții o reacție din partea mea și îmi pare rău că nu am putut să o fac mai devreme. Sunt nevinovată, vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu, personal, nu am nicio implicare în această poveste. Este inuman și îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și țin să menționez că și eu condamn astfel de practici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. S-au întâmplat lucruri foarte grave și aștept și eu cu foarte mare interes ca autoritățile să își facă datoria și să aducă lumină în acest caz. Aș vrea să vă pot oferi mai multe detalii, însă, din păcate, nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit multe persoane și există riscul să fie afectați si mai mulți. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face dreptate. Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea, în aceste zile, la limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok. Port povara exemplului, o responsabilitate față de fani, față de audiența mea prin tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor. Prin faptul că am motivat și am inspirat generații întregi. Zece ani de muncă. Zece. De aceea sunt Iuliana Beregoi. Port responsabilitatea exemplului pe care îl ofer. După fiecare concert, vin părinți la mine și îmi mulțumesc pentru ceea ce fac, pentru că înclin balanța spre bine. Nu sunt perfectă și nici nu trebuie să fiu, însă nu merit să fiu catalogată în fel și chip înainte de a se afla adevărul. Vă rog să nu credeți toate minciunile pe care le auziți pe TikTok și să nu vă lăsați manipulați. Vă mulțumesc!”

Andreea Bostănică a pus tunurile pe Iuliana Beregoi!

Nu este pentru prima dată când Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ceva de împărțit!Ulterior, ce a alimentat și mai mult scandalul a fost faptul că fosta câștigătoare X-factor, Olga Verbițchi a început să o atace pe Iuliana Beregoi, cu toate că în trecut au fost prietene. (VEZI MAI MULTE AICI)

Influencerița Daniela Costețchi rupe tăcerea despre șantajul orchestrat de familia Beregoi

Aici s-a complicat situația și s-a trecut de la un scandal despre bani, jigniri și iubiți la ceva mult mai grav. Influencerița din Republica Moldova, Daniela Costețchi i-a adus Iulianei și familiei sale acuzații demne de filmele de groază. Femeia a povestit starea de teamă în care ar fi trăit după ce la poarta locuinței sale ar fi fost lăsate obiecte funerare și că zece zile nu a mai putut dormi singură și evita să iasă din casă de teamă. Conturile de socializare i-ar fi fost închise de hackerul familiei Beregoi și i-ar fi cerut sume colosale de bani pentru a-l recupera. Mai mult decât atât, ar fi fost obligată să îi cumpere Iulianei cadouri scumpe și buchete de flori. (VEZI MAI MULTE AICI)

Chiar înainte cu câteva minute ca Iuliana să posteze replica ei, Andreea Bostănică a înțepat-o din nou, printr-un TikTok, unde a folosit emoji-urile “🤡⚰️⚰️”. Sătulă probabil de valul de acuzații care i s-a adus în ultima vreme, Iuliana Beregoi a decis că este momentul să renunțe la tăcere. Rămâne de văzut cum va evolua toată povestea, noi vă vom ține la curent

CITEȘTE ȘI – Răsturnare de situație în familia Iulianei Beregoi. Cine ar fi în spatele operațiunii de șantaj

Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică: „Audierile se pot face în mașina persoanei bănuite?”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.