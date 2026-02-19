Acasă » Exclusiv » Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică

Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică

De: Luciana Popescu 19/02/2026 | 15:47
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După zile întregi de scandal, acuzații grave și macabre la adresa Iulianei Beregoi, după un război cu rivala sa de moarte, Andreea Bostănică, Iuliana a decis să rupă tăcerea și să vină cu un răspuns. Artista susține că nu are nicio vină și nici nu a fost implicată în situația despre care s-a tot discutat pe TikTok, legată de acel sicriu. În schimb, Iuliana recunoaște că numele ei este implicat într-o anchetă în derulare și abia așteaptă să se facă lumină în acest caz.  CANCAN.RO are toate detaliile, în exclusivitate.

Iuliana Beregoi, idolul fetițelor, a ieșit astăzi în față și a transmis un mesaj emoționant. A ținut să facă lumină, după o perioadă lungă de liniște.

„Știu că ați așteptat cu toții o reacție din partea mea și îmi pare rău că nu am putut să o fac mai devreme. Sunt nevinovată, vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu, personal, nu am nicio implicare în această poveste. Este inuman și îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și țin să menționez că și eu condamn astfel de practici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. S-au întâmplat lucruri foarte grave și aștept și eu cu foarte mare interes ca autoritățile să își facă datoria și să aducă lumină în acest caz.

Aș vrea să vă pot oferi mai multe detalii, însă, din păcate, nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit multe persoane și există riscul să fie afectați si mai mulți. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face dreptate. Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea, în aceste zile, la limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok. Port povara exemplului, o responsabilitate față de fani, față de audiența mea prin tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor. Prin faptul că am motivat și am inspirat generații întregi.

Zece ani de muncă. Zece. De aceea sunt Iuliana Beregoi. Port responsabilitatea exemplului pe care îl ofer. După fiecare concert, vin părinți la mine și îmi mulțumesc pentru ceea ce fac, pentru că înclin balanța spre bine. Nu sunt perfectă și nici nu trebuie să fiu, însă nu merit să fiu catalogată în fel și chip înainte de a se afla adevărul. Vă rog să nu credeți toate minciunile pe care le auziți pe TikTok și să nu vă lăsați manipulați. Vă mulțumesc!”

Andreea Bostănică a pus tunurile pe Iuliana Beregoi!

Nu este pentru prima dată când Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ceva de împărțit!Ulterior, ce a alimentat și mai mult scandalul a fost faptul că fosta câștigătoare X-factor, Olga Verbițchi a început să o atace pe Iuliana Beregoi, cu toate că în trecut au fost prietene. (VEZI MAI MULTE AICI)

Influencerița Daniela Costețchi rupe tăcerea despre șantajul orchestrat de familia Beregoi

Aici  s-a complicat situația și s-a trecut de la un scandal despre bani, jigniri și iubiți la ceva mult mai grav. Influencerița din Republica Moldova, Daniela Costețchi i-a adus Iulianei și familiei sale acuzații demne de filmele de groază. Femeia a povestit  starea de teamă în care ar fi trăit după ce la poarta locuinței sale ar fi fost lăsate obiecte funerare și că zece zile nu a mai putut dormi singură și evita să iasă din casă de teamă. Conturile de socializare i-ar fi fost închise de hackerul familiei Beregoi și i-ar fi cerut sume colosale de bani pentru a-l recupera. Mai mult decât atât, ar fi fost obligată să îi cumpere Iulianei cadouri scumpe și buchete de flori. (VEZI MAI MULTE AICI)

Chiar înainte cu câteva minute ca Iuliana să posteze replica ei, Andreea Bostănică a înțepat-o din nou, printr-un TikTok, unde a folosit emoji-urile “🤡⚰️⚰️”. Sătulă probabil de valul de acuzații care i s-a adus în ultima vreme, Iuliana Beregoi a decis că este momentul să renunțe la tăcere. Rămâne de văzut cum va evolua toată povestea, noi vă vom ține la curent

Postarea Andreei Bostănică, înainte de reacția Iulianei Beregoi- sursa- social media

CITEȘTE ȘI – Răsturnare de situație în familia Iulianei Beregoi. Cine ar fi în spatele operațiunii de șantaj

Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică: „Audierile se pot face în mașina persoanei bănuite?”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Exclusiv
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci…
După valul de critici din online, artista dă de pământ cu haterii: „E teroare maximă la mine în comentarii”
Exclusiv
După valul de critici din online, artista dă de pământ cu haterii: „E teroare maximă la mine în…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×