După valul de critici din online, artista dă de pământ cu haterii: „E teroare maximă la mine în comentarii”

Maria Constantin este expusă publicului de ani de zile, iar căsnicia și, ulterior, divorțul controversat de Marcel Toader, i-au adus și un mai mare capital de imagine. Cariera sa a mers doar în plan ascendent, iar succesul a urmat-o de atunci mereu. Doar că succesul a venit la pachet și cu expunere care a atras cu sine și comentarii negative la adresa ei. Una dintre cele mai grele perioade din viața ei a fost în 2017, când divorțul de fostul regretatul afacerist a atras multă controversă și ură din partea oamenilor. Între timp, lucrurile s-au așezat frumos în viața ei. Și-a continuat cariera, s-a căsătorit în 2023 cu Robert Stoica, iar viața sa este mult mai așezată și liniștită. Cu toate acestea, de hate nu a scăpat, iar în ultima perioadă totul s-a accentuat. Într-un interviu exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, Maria Constantin a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat, dar și cum a luat atitudine împotriva celor care o critică atât de mult.

Gura lumii nu o astupă nici Pământul, spune o vorbă din popor, iar asta se potrivește perfect situației în care se află Maria Constantin de o perioadă. Deși își vede de familie și de proiectele sale, artista spune că este ținta unui val constant de mesaje negative și nu știe cum să rezolve situația cât de repede posibil.

Maria Constantin: „Nu există persoană mai haterită și hăituită decât mine”

Maria Constantin a dezvăluit că în ultima perioadă, deși îi merge foarte bine pe toate planurile, a ajuns să primească foarte mult hate. Probabil, spune interpreta de muzică populară, faptul că lucrurile merg pe o pantă ascendentă în viața ei, stârnește invidii.

„Este teroare maximă la mine în comentarii, nu cred că există o persoană publică să fie mai haterită și mai hăituită decât mine. Am fost și într-o emisiune cu alte vedete care au punctat treaba asta, dar la ele nu era nimic față de ce primesc eu. Nu este important pentru ei că sunt un om ok, că îmi văd de treaba mea, de cariera mea, ei dau mesaje foarte urâte. Cumva asta denotă educația poporului, dar nu vreau să generalizez. Am și o parte de oameni care mă susțin, dar și foarte multe comenatarii de hate. Cam acesta este publicul de pe TikTok și Facebook, așa știu ei să se exprime. Probabil, din cauza că în România nu mai sunt foarte multe lucruri de muncă, singura lor ocupație este să scrie unora ca mine mesaje urâte”, a spus Maria Constantin pentru CANCAN.RO.



Artista susține că în ultimul timp a avut parte de foarte multe răutăți gratuite, chiar mai multe decât în perioada în care a divorțat de Marcel Toader. Așa cum știm, vedeta și omul de afaceri au avut parte de un divorț controversat care a făcut subiectul presei luni bune. Nici măcar prin prisma unui divorț foarte controversat și mediatizat, Maria nu a avut parte de atât de multă ură în online.

„Eu nu am avut hate atâta nici măcar când eram, fără voia mea, băgată într-un scandal mare de divorț cu Marcel, care era pe toate ecranele. Atunci nu erau atât de popularerețelele astea de socializare, nu era atât de influent internetul și online-ul în viața oamenilor și acum oricine are acces. Adică credeți-mă, și bunica mea, care are 90 de ani aproape, are Tiktok”, a mai spus ea.

Cu toate acestea, vedeta este conștientă că nu poate să treacă marea cu degetul, astfel că nu se mai luptă cu oamenii în comentarii, ci preferă să facă ceva mai productiv.

„Nu ai cum să te lupți cu atâta lume care nu are loc din muncă, cu atâta lume care nu are ocupație,nu ai cum să te lupți cu treaba asta. Este testata de mine. Le mai răspund, diplomat, dar de obicei prefer să îmi văd de treaba mea decât să le răspund unor oameni care oricum sunt setați să dea hate. Mai bine vreau să stau cu familia decât să stau să le răspund unor oameni, ce să le explic? E păcat că nu s-a luat atitudine la nivel colectiv de către persoanele publice. Eu recunosc că nu am timp de așa ceva să mă lupt oamenii prin procese, deși știu că este lege pentru așa ceva și se condamnă, iar persoana care primește hate are câștig de cauză garantat”, a spus Maria Constantin pentru CANCAN.RO .

Ce mesaje a primit vedeta la pozele cu ea pe plajă: „Ei vor să dorm și să merg la mare în costum popular”

De curând o nouă campanie în online a fost deschisă în care se dorește oprirea hate-ului. Maria Constantin a ținut să aprecieze acest demers și să puncteze că ea nu a dat niciodată comentarii negative nimănui. Nu în ultimul rând, blonda punctează

„I-am și felicitat pe cei care au pagina aceea de Instagram și îi mai felicit încă o dată pe această cale ș i, Doamne ajută să reușească multe lucruri. Poate vor schimba această mare opinie a oamenilor despre noi toți cei care apărim cumva la televizor și care își fac treaba și își văd de părticica lor acolo. Eu nu mi-am permis vreodată să dau cuiva hate pentru că eu îmi văd de treaba mea. Nici nu mă mai uit la comentarii, nu vine nimeni să-mi plătească facturile. Acum nu mă mai afectează, dar m-au afectat la începutul carierei mele când vedeam comentarii negative, dar acum îmi văd de treabă și de ale mele. Și de fiecare dată când m-am uitat la conturile oamenilor care scriu, crede-mă că nu am cuvinte. Încerc să nu jignesc, dar vă dați seama. Am făcut și eu ceva de genul cum face pagina aceea, am pus poze cu oamenii care îmi dădeau mesaje de hate și a fost suficient ca hate-ul să aibă față. Oamenii au impresia că eu, fiind artist de muzică populară, asta înseamnă că eu nu mai am viață particulară. Ei ar vrea să dorm în costum național, mă duc la plajă tot în costum național și tot așa. Dacă am poză de la plajă înseamnă că am uitat de folclor, asta cred ei”, a spus Maria Constantin.

Și dacă tot a adus vorba despre costumul de baie, nu am putut trece cu vederea pozele sexy pe care soțul i le-a făcut în vacanța din Jamaica, fotografii care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

„În ianuarie am fost în Jamaica. M-au impresionat foarte tare peisajele, mi s-a părut mult mai interesant fata de Republica Dominicană. Î ntr-adevăr, nu este o locație foarte ieftină. S unt foarte multe lucruri cu peisaje superbe și pentru asta am și mers. Mie nu îmi plac locurile unde văd lucruri artificiale, clădiri etc. M-a impresionat, de exemplu, Blue Hole, care estesuper sălbatic și vezi piscine naturale și apă turcoaz și jungla aia cu peisaje și vietăți pe care nu le vezi oricunde. De asemenea, este unul dintre cele trei locuri din lume unde se află acei electroliți în apă și luminează, ca niște licurici așa. Am lansat și o piesă alături de Cocoș de la Călărași, se numește Abu Dhabi, deci lucrurile sunt bune pe toate planurile”, a mai spus artista.

