Concertul Haddaway de la București se reprogramează pentru 18 aprilie

Evenimentul de lansare a albumului „The Sun”, programat inițial pe 28 februarie la Cosmo Dome, a fost reprogramat pentru data de 18 aprilie.

Concertul face parte din turneul Retro Love Tour și marchează debutul pe scena din România al noului material discografic al artistului, alături de live band-ul său.

Decizia vine din motive independente de voința artistului, care a transmis un mesaj fanilor:

„Din motive care nu țin de mine, evenimentul de lansare a noului meu album The Sun de la Cosmo Dome se mută pe 18 aprilie. Eram cu adevărat entuziasmat pentru această seară și știu că și voi la fel. Dar atunci când anumite lucruri nu se aliniază așa cum ar trebui, nu pot oferi spectacolul pe care îl meritați. În loc să fac compromisuri, am ales să amânăm, ca să putem face lucrurile așa cum trebuie.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținere. Vă promit că va merita așteptarea.

P.S. De data asta vin cu soarele la propriu… și nu cu unul, ci cu doi invitați surpriză.”

Biletele rămân valabile pentru noua dată, iar acestea pot fi achiziționate în continuare de pe iabilet.ro.