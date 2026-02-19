Taxele locale se schimbă din nou. Cine va primi reducere

Guvernul României a finalizat un pachet de măsuri de reformă administrativă și fiscală, care va fi adoptat prin ordonanțe de urgență, vizând relansarea economică și optimizarea bugetului pentru 2026. Noile reguli implică reduceri de cheltuieli, reorganizarea administrației publice și actualizări fiscale menite să sprijine bugetul național și să reducă deficitul estimat la 6,2% din PIB.

Reforma administrativă prevede eliminarea unui număr semnificativ de posturi din administrația locală și reducerea cheltuielilor salariale din administrația centrală. Începând cu anul 2026, se estimează că aproximativ 30% dintre posturile din administrația locală vor fi desființate, în timp ce cheltuielile salariale din structurile centrale vor scădea cu 10%. Impactul bugetar al acestor măsuri este estimat între 3,5 și 4,5 miliarde de lei anual, ceea ce include economii generate de reducerea personalului și reorganizarea instituțiilor publice.

Taxele locale se schimbă din nou

Pe partea fiscală, noile reglementări vizează atât contribuabilii persoane fizice, cât și juridice. Se introduce obligația ca impozitul pentru vehiculele cumpărate și vândute în același an să fie achitat la momentul vânzării, pentru a evita acumularea de restanțe. În paralel, autoritățile vor publica listele debitorilor, vizând atât persoane fizice, cât și companii, cu obligații fiscale restante, pe site-urile organelor fiscale, pentru a crește transparența și a permite verificarea electronică a certificatelor fiscale necesare pentru achiziția de imobile sau vehicule. Această măsură va restricționa dreptul de proprietate pentru cei care nu și-au achitat obligațiile fiscale, prevenind încheierea de tranzacții pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport fără certificat fiscal valid.

Pentru persoanele cu dizabilități, noile reglementări prevăd reduceri la plata taxelor locale. Deși cuantumul exact al reducerilor nu a fost specificat, acestea vor fi incluse în pachetul legislativ, în scopul sprijinirii unor categorii vulnerabile și promovării unui comportament fiscal responsabil.

Pe termen lung, autoritățile estimează economii de 3,37 miliarde de lei pentru 2026 și aproape 5,77 miliarde de lei anual începând din 2027. Implementarea rapidă prin ordonanță de urgență este considerată esențială pentru ca noile reguli să fie aplicabile înainte de începutul anului fiscal și pentru a contribui la stabilizarea bugetului.

Totodată, reforma include măsuri suplimentare de transparentizare fiscală: primăriile vor putea externaliza serviciile de colectare a creanțelor fiscale locale, iar publicarea regulată a listelor contribuabililor fără restanțe va încuraja achitarea responsabilă a taxelor. Aceste modificări urmăresc atât creșterea transparenței, cât și prevenirea acumulării de datorii fiscale care pot bloca tranzacțiile imobiliare sau auto.

