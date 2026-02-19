Ce amendă primesc românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Suma nu este mică deloc

Ninsorile recente au luat prin surprindere atât locuitorii, cât și autoritățile locale, care s-au confruntat cu dificultăți în gestionarea situației. Cu toate acestea, legea impune obligații clare proprietarilor de locuințe în ceea ce privește deszăpezirea trotuarelor din fața imobilelor. Cei care nu respectă aceste reguli riscă sancțiuni financiare consistente.

Persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și gheața din dreptul proprietății în cel mult 24 de ore de la oprirea ninsorii. În caz contrar, amenzile pot varia între 200 și 500 de lei.

În cazul firmelor sau al altor entități juridice, sancțiunile sunt mai severe și pot ajunge la suma maximă de 2.000 de lei, deoarece responsabilitatea acestora vizează spațiile în care își desfășoară activitatea.

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei pentru Digi24.ro.

De ce este necesară deszăpezirea

Aceste măsuri au rolul de a preveni accidentele și de a asigura circulația în condiții de siguranță pentru pietoni. Trotuarele acoperite de zăpadă sau gheață pot deveni extrem de periculoase, crescând riscul de alunecare și rănire. De asemenea, este important ca zăpada curățată să nu fie aruncată pe carosabil sau pe spațiile verzi, pentru a nu crea alte probleme în trafic sau mediului.

Responsabilitatea nu se limitează doar la curățarea trotuarelor. Proprietarii trebuie să îndepărteze și țurțurii formați la nivelul acoperișurilor, să curețe rigolele și șanțurile din jurul locuințelor și să mențină clădirile și curțile într-o stare corespunzătoare. În cazul clădirilor unde funcționează magazine sau alte afaceri la parter, obligația de deszăpezire revine operatorilor economici pe durata programului de funcționare.

Curățarea promptă a zăpezii contribuie la prevenirea incidentelor și la desfășurarea normală a activităților zilnice, mai ales în perioadele cu precipitații abundente.

