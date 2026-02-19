Acasă » Știri » Ce amendă primesc românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Suma nu este mică deloc

Ce amendă primesc românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Suma nu este mică deloc

De: Andreea Stăncescu 19/02/2026 | 15:44
Ce amendă primesc românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Suma nu este mică deloc
Românii riscă amenzi

Ninsorile recente au luat prin surprindere atât locuitorii, cât și autoritățile locale, care s-au confruntat cu dificultăți în gestionarea situației. Cu toate acestea, legea impune obligații clare proprietarilor de locuințe în ceea ce privește deszăpezirea trotuarelor din fața imobilelor. Cei care nu respectă aceste reguli riscă sancțiuni financiare consistente.

Persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și gheața din dreptul proprietății în cel mult 24 de ore de la oprirea ninsorii. În caz contrar, amenzile pot varia între 200 și 500 de lei.

În cazul firmelor sau al altor entități juridice, sancțiunile sunt mai severe și pot ajunge la suma maximă de 2.000 de lei, deoarece responsabilitatea acestora vizează spațiile în care își desfășoară activitatea.

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei pentru Digi24.ro.

De ce este necesară deszăpezirea

Aceste măsuri au rolul de a preveni accidentele și de a asigura circulația în condiții de siguranță pentru pietoni. Trotuarele acoperite de zăpadă sau gheață pot deveni extrem de periculoase, crescând riscul de alunecare și rănire. De asemenea, este important ca zăpada curățată să nu fie aruncată pe carosabil sau pe spațiile verzi, pentru a nu crea alte probleme în trafic sau mediului.

Responsabilitatea nu se limitează doar la curățarea trotuarelor. Proprietarii trebuie să îndepărteze și țurțurii formați la nivelul acoperișurilor, să curețe rigolele și șanțurile din jurul locuințelor și să mențină clădirile și curțile într-o stare corespunzătoare. În cazul clădirilor unde funcționează magazine sau alte afaceri la parter, obligația de deszăpezire revine operatorilor economici pe durata programului de funcționare.

Curățarea promptă a zăpezii contribuie la prevenirea incidentelor și la desfășurarea normală a activităților zilnice, mai ales în perioadele cu precipitații abundente.

CITEȘTE ȘI: A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

ANM a anunțat un nou ciclon în România. Urmează un nou episod de iarnă severă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Știri
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
go4it.ro
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×