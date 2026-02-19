ANM a anunțat un nou ciclon în România. Urmează un nou episod de iarnă severă

România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă, după ce meteorologii au identificat formarea unui ciclon care va afecta întreaga țară în ultimele zile ale acestei săptămâni. În special, nopțile vor fi extrem de reci, cu temperaturi care vor coborî semnificativ sub zero grade Celsius. Zonele depresionare din Moldova vor înregistra temperaturi de până la -15 grade Celsius, în timp ce Bucureștiul se va confrunta cu valori de aproximativ -7 până la -8 grade Celsius.

Potrivit prognozelor, fenomenul meteorologic va aduce precipitații sub formă de ninsoare, în special în noaptea de vineri spre sâmbătă. În mai multe regiuni, stratul de zăpadă se va depune semnificativ, iar condițiile vor fi amplificate de intensitatea vântului. În partea de sud-est a țării, rafalele vor depăși 70-80 km/h, ceea ce va crea viscol și va face ca deplasarea să fie dificilă. În zona Munților Carpați de Curbură și a Meridionalilor, vântul va atinge viteze de 70-90 km/h, ceea ce poate conduce la ninsoare viscolită și la scăderea vizibilității pe drumurile montane.

Urmează un nou episod de iarnă severă

În acest context, autoritățile au menținut avertizările pentru județele din sud-est, unde stratul de zăpadă se va situa în jurul valorii de 25 de centimetri, iar condițiile de drum vor fi dificile. Transportul rutier și feroviar ar putea fi afectat, iar autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor neesențiale și adaptarea vitezei la condițiile meteorologice.

După această perioadă de frig intens, se preconizează o schimbare de vreme semnificativă. Temperaturile vor începe să crească după data de 24 a lunii, iar regiunile extracarpatice vor experimenta valori mult mai ridicate, între 14 și 18 grade Celsius. Această încălzire rapidă va favoriza topirea stratului de zăpadă acumulat, ceea ce, împreună cu posibilele precipitații sub formă lichidă, va crește riscul producerii de inundații. Autoritățile hidrologice monitorizează cu atenție situația, urmând să emită alerte în funcție de acumularea apei în râuri și de scurgerile provenite din topirea rapidă a zăpezii.

Se estimează că topirea accelerată a stratului de zăpadă și precipitațiile asociate vor afecta în special râurile mici și pâraiele, precum și zonele joase din apropierea cursurilor de apă. În orașe, acumularea apei poate duce la blocaje pe străzi și la dificultăți în trafic, iar în mediul rural există riscul inundării terenurilor agricole. Planurile de intervenție sunt deja în pregătire, iar autoritățile recomandă populației să respecte semnalele de alarmă și să nu ignore eventualele avertizări de cod galben sau portocaliu.

