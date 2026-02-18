Prognoza meteo azi, 18 februarie 2026. Ninsori în zona Carpaților: strat nou de zăpadă și temperaturi sub zero la munte

Prognoza meteo azi, 18 februarie 2026. România rămâne sub influența unei mase de aer rece, iar ziua de miercuri aduce temperaturi modeste și un cer predominant înnorat în cea mai mare parte a țării. Nu sunt anunțate fenomene extreme, însă atmosfera va rămâne tipic hibernală, cu precipitații slabe și valori termice apropiate de pragul înghețului în multe regiuni.

Vremea în România

Meteorologii anunță pentru miercuri o vreme rece pentru această perioadă, cu cer variabil spre mai mult noros și precipitații pe alocuri. În zonele joase va ploua slab, iar la munte sunt posibile ninsori. Temperaturile maxime se vor menține la valori modeste în majoritatea regiunilor.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii restrânse vor apărea ploi slabe. La altitudini mari, în Carpații Occidentali, precipitațiile pot fi sub formă de ninsoare.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, maximele vor atinge 4 până la 7 grade Celsius. Cerul va rămâne predominant înnorat, iar precipitațiile vor fi slabe și trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, temperaturile vor ajunge la 5–7 grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe în cursul zilei, iar atmosfera va fi umedă și rece.

Est și nord-est

În est și nord-est, maximele se vor situa între 1 și 5 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, iar local pot apărea precipitații slabe. Dimineața și seara sunt condiții de ceață în zonele joase.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, inclusiv în Transilvania, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 6 grade Celsius. În zona montană, valorile vor fi negative, iar la altitudini mari va ninge. Pe creste, stratul de zăpadă se poate menține.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, maximele vor ajunge la 6–8 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe izolate în apropierea coastelor.

Vremea în capitală

În București, ziua de miercuri aduce o maximă de aproximativ 3–4 grade Celsius, în timp ce minima dimineții va coborî spre 0 sau –1 grad. Cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile precipitații slabe, sub formă de ploaie sau lapoviță.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca se vor înregistra aproximativ 5–6 grade Celsius, cu cer mai mult noros.

La Timișoara, maxima va ajunge la 6–7 grade Celsius, cu vreme în general închisă.

La Iași sunt prognozate 3–4 grade Celsius, cu posibilă ceață dimineața.

La Craiova, temperaturile vor urca spre 5 grade Celsius, cu ploi slabe izolate.

La Constanța, maximele vor fi de 6–7 grade Celsius, cu cer noros.

La Brașov, se vor înregistra 2–3 grade Celsius, iar în zona montană apropiată sunt posibile ninsori.

ANM anunță oscilații neobișnuite de temperatură până pe 1 martie. Cum o să fie vremea