De: Alina Drăgan 17/02/2026 | 07:41
Avertizare de viscol sever în București. Strat de zăpadă ca pe vremuri, potrivit meteorologilor Accuweather
Vremea se răcește, din nou, în toată țara. Mai mult, meteorologilor Accuweather au emis o avertizare de viscol sever în București. Se anunță strat de zăpadă ca „pe vremuri”. Va ninge și în restul țării. Care sunt zonele în care se va depune un strat de zăpadă consistent?

Urmează o săptămână cu vreme schimbătoare, în care zilele mai calde, așteptate la mijlocul săptămânii, vor fi urmate de un nou val de aer rece. De asemenea, se anunță ninsori consistente. În Capitală, stratul de zăpadă va ajunge la 20 de cm.

Vremea recea revine în România. Temperaturile scad simțitor, iar ninsorile reapar. Mai mult, Accuweather a emis o avertizare wintercast (viscol sever) în București. Avertizarea este valabilă în intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 17 februarie, ora 1:00.

În intervalul menționat se anunță ninsori abundente. În doar 3 ore, va ninge ca pe vremuri. Se anunță strat de zăpadă de 20 cm în București, existând probabilitate de 24% să se ajungă la 35 cm.

De asemenea, în vigoare este și un cod galben de strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol. Avertizarea este valabilă în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00 și vizează sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldove.

„În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova.

Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m”, anunță meteorologii.

Mai mult, în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

