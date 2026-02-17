Prognoza meteo azi, 17 februarie 2026. Ninsori slabe și frig persistent în Moldova: iarna își reintră în drepturi în nord-estul țării

Prognoza meteo azi, 17 februarie 2026. Potrivit datelor meteorologice actualizate, România va avea parte de o zi rece, cu cer predominant noros și precipitații slabe pe arii restrânse. Valorile termice se vor menține sub media obișnuită a perioadei, cu maxime în general între 1 și 6 grade Celsius.

Vremea în România

La nivel național, vremea va fi rece, cu înnorări persistente în majoritatea regiunilor. Local, vor apărea precipitații slabe – ploaie, lapoviță sau ninsoare, în funcție de zonă. Maximele se vor situa în general între 1 și 6°C, iar minimele vor coborî sub pragul înghețului în multe zone.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, temperaturile maxime vor atinge 3–5°C. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii restrânse se pot semnala ploi slabe sau lapoviță. Noaptea, temperaturile vor scădea spre -2°C, favorizând formarea poleiului pe alocuri.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea se menține rece, cu maxime de 3–6°C. Cerul va fi acoperit mare parte din zi, iar trecător pot apărea ploi slabe sau precipitații mixte. Dimineața și noaptea se vor înregistra temperaturi apropiate de 0°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, maximele vor fi cuprinse între 4 și 6°C. Cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, accentuând senzația de frig.

Est și nord-est

În est și nord-est, valorile termice vor rămâne modeste, cu maxime de 2–4°C. Se anunță cer mai mult noros și posibile ninsori slabe, în special în Moldova. Minimele nocturne vor coborî sub -3°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, maximele vor fi de 1–4°C, iar în zona montană temperaturile vor rămâne negative. Se vor semnala ninsori slabe la munte, iar în depresiuni frigul va fi mai accentuat pe timpul nopții.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi rece, cu maxime de 2–4°C. Cerul va fi înnorat, iar trecător sunt posibile ploi slabe sau lapoviță. Vântul va avea intensificări temporare, sporind senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, ziua aduce temperaturi maxime de aproximativ 4°C. Cerul va fi noros, iar trecător se pot semnala precipitații slabe. Noaptea, minima va coborî în jurul valorii de -1°C.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: vreme rece și predominant închisă, cu maxime ce nu vor depăși cu mult 2 – 4 °C, posibilă ninsoare ușoară în intervale scurte.

Timișoara: valori termice similare regiunii de vest, cu cer înnorat și temperaturi de aproximativ 3 – 5 °C, risc de ploaie sau lapoviță.

Iași: temperaturi scăzute, în jurul a 2 – 4 °C, cer noros și șanse de ninsoare ușoară în prima parte a zilei.

Craiova: vreme rece și relativ stabilă, cu maxime în jur de 3 – 5 °C și cer acoperit.

Constanța: pe litoral vremea va fi rece, cu maxime de 2 – 4 °C, cer noros și posibile precipitații slabe.

Brașov: în zona montană apropiată, temperaturile vor fi mai scăzute, cu valori în jur de 1 – 3 °C și condiții pentru ninsoare slabă.

