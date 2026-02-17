Acasă » Horoscop » Horoscop chinezesc azi, 17 februarie 2026. Câinele rupe o tăcere grea, iar Dragonul primește oferta care îi schimbă direcția

Horoscop chinezesc azi, 17 februarie 2026. Câinele rupe o tăcere grea, iar Dragonul primește oferta care îi schimbă direcția

De: Paul Hangerli 17/02/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 17 februarie 2026. Câinele rupe o tăcere grea, iar Dragonul primește oferta care îi schimbă direcția
Horoscop chinezesc 2026, sursa- arhiva CANCAN.RO

Horoscop chinezesc azi, 17 februarie 2026. Ziua de astăzi vine cu o energie aparte pentru nativii din zodia Câine, care se află în fața unui adevăr ce nu mai poate fi amânat. Este momentul asumării și al unei alegeri care va influența următoarele luni. În același timp, Dragonul și Tigrul sunt împinși spre decizii curajoase, cu impact major în plan profesional sau personal. Iată ce rezervă astrele pentru toate cele douăsprezece zodii din horoscopul chinezesc.

Horoscop chinezesc azi, 17 februarie 2026.

Șobolan

Ziua aduce claritate într-o situație financiară care te-a frământat în ultima perioadă. O conversație aparent banală îți poate deschide o oportunitate nouă. Este important să fii atent la detalii și să nu te grăbești. În plan personal, cineva îți caută sprijinul și are nevoie de răbdarea ta. Spre seară, simți nevoia de liniște și retragere.

Bivol

Ai parte de o zi stabilă, dar cu responsabilități sporite. Cineva îți cere un sfat sau o implicare directă într-o problemă delicată. Este momentul să arăți cât de bine știi să gestionezi situațiile tensionate. În plan profesional, eforturile tale încep să fie observate. Evită încăpățânarea în relațiile apropiate.

Tigru

Energia zilei te împinge să iei o decizie pe care ai tot amânat-o. Ai curaj și determinare, dar trebuie să cântărești riscurile. O veste legată de carieră sau bani îți poate schimba planurile. În plan sentimental, lucrurile devin mai intense. Spre finalul zilei, simți nevoia de acțiune și mișcare.

Iepure

Astăzi este despre echilibru și diplomație. Ești pus în situația de a media un conflict sau de a calma spiritele în familie. În plan financiar, nu este momentul pentru cheltuieli impulsive. O întâlnire neașteptată îți poate aduce o perspectivă diferită asupra unei probleme vechi. Seara aduce o stare de introspecție.

Dragon

Ziua vine cu un moment de impact în plan profesional. O propunere sau o schimbare de direcție te obligă să ieși din zona de confort. Ai forța necesară pentru a face un pas decisiv. În plan personal, cineva îți recunoaște meritele sau îți face o declarație surprinzătoare. Profită de această energie pentru a construi pe termen lung.

Șarpe

Intuiția ta este la cote ridicate și te ajută să descifrezi intențiile celor din jur. Este o zi bună pentru negocieri sau pentru clarificarea unor situații ambigue. Evită să te implici în bârfe sau conflicte inutile. În plan emoțional, ai nevoie de sinceritate și transparență. Spre seară, apare o oportunitate de relaxare.

Cal

Ai tendința să te grăbești și să forțezi anumite lucruri. Ziua îți cere răbdare și organizare. În plan profesional, apar mici obstacole care pot fi depășite cu calm. Relațiile apropiate necesită mai multă atenție. O veste bună legată de un proiect personal îți ridică moralul.

Capră

Astăzi simți nevoia de stabilitate și siguranță. O discuție legată de bani sau locuință poate deveni prioritară. Este important să nu te lași influențat de emoții exagerate. În plan sentimental, se pot clarifica neînțelegeri mai vechi. Finalul zilei aduce o stare de împăcare.

Maimuță

Ziua este dinamică și plină de provocări interesante. Ai ocazia să demonstrezi cât de adaptabil ești. În plan profesional, o idee creativă poate fi apreciată. Evită promisiunile pe care nu ești sigur că le poți respecta. În relații, sinceritatea este cheia.

Cocoș

Ai nevoie de ordine și claritate. O situație legată de documente sau acte oficiale îți solicită atenția. Este o zi bună pentru a pune lucrurile în ordine și pentru a închide capitole vechi. În plan personal, cineva îți oferă sprijin neașteptat. Seara aduce liniște și reflecție.

Câine

Astăzi primești un semn clar că trebuie să îți asumi o decizie importantă. Nu mai este loc pentru amânări sau compromisuri. O situație din familie sau din plan profesional ajunge la un punct de cotitură. Ai nevoie de curaj, dar și de onestitate față de tine. Finalul zilei îți aduce sentimentul că ai făcut ceea ce trebuia.

Mistreț

Ziua vine cu o doză de sensibilitate crescută. Ești mai atent la detalii și la reacțiile celor din jur. În plan financiar, este recomandată prudența. O discuție sinceră poate repara o relație tensionată. Spre seară, apare o oportunitate de relaxare sau o invitație neașteptată.

CITEȘTE ȘI:  Zodiile cărora li se schimbă viața de astăzi. Vremurile grele se încheie

Zodia binecuvântată de Dumnezeu în februarie 2026. Mihai Voropchievici: „Primește dar divin”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 17 februarie 2026. Runa Albă schimbă totul: persoanele care încearcă să controleze fiecare detaliu primesc azi o lecție neașteptată
Horoscop
Horoscop rune azi, 17 februarie 2026. Runa Albă schimbă totul: persoanele care încearcă să controleze fiecare detaliu primesc…
Cartea de tarot a zilei de azi, 17 februarie 2026. Șase de Monede, cartea zilei: lecția despre generozitate care îți poate schimba complet energia
Horoscop
Cartea de tarot a zilei de azi, 17 februarie 2026. Șase de Monede, cartea zilei: lecția despre generozitate…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×