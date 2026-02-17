Acasă » Știri » Ce dietă are Kim Kardashian? Așa se menține în formă, la 45 de ani

Ce dietă are Kim Kardashian? Așa se menține în formă, la 45 de ani

De: roxana tudorescu 17/02/2026 | 06:20
Ce dietă are Kim Kardashian? Așa se menține în formă, la 45 de ani
Ce dietă are Kim Kardashian? Sursă: Profimedia

Kim Kardashian este una dintre vedetele internaționale care sunt foarte atent urmărite de fanii lor și au viața pusă sub lupă. Modul în care arată la vârsta ei este apreciat de femei, iar acestea vor să îi știe secretul.

Kim Kardashian a fost întotdeauna sinceră cu fanii ei și nu s-a ferit să își expună stilul de viață și secretele care o ajută să se mențină într-o formă de zile mari. Dieta preferată de ea și multe alte vedete de la Hollywood te-ar putea ajuta nu doar să slăbești, dar și să reduci riscul de diabet de tip 2.

Ce dietă are Kim Kardashian?

Este vorba despre dieta low-carb (săracă în carbohidrați). Aceasta este diferită de celelalte, pentru că nu se concentrează pe consumul unor alimente specifice, ci doar limitează cantitatea de carbohidrați pe care o persoană o consumă zilnic.

Nu există o variantă universală pusă la punct a acestei diete, asta pentru că deseori ea este însoțită de o creștere a consumului de proteine și grăsimi. Prin urmare, această dietă poate fi adaptată în funcție de nevoile persoanei care o ține.

Această dietă te poate ajuta să slăbești, dar vine cu o mulțime de alte beneficii. Acest regim alimentar te ajută să îți scazi nivelul de insulină, un hormon care favorizează stocarea grăsimilor. De asemenea, metabolismul organismului este îmbunătățit.

Important de menționat este faptul că în funcție de ce variantă de dietă low-carb alegi, aceasta va avea rezultate diferite. Kim Kardashian a spus în trecut că dieta Atkins a fost alegerea ei. Aceasta se bazează pe adaptarea unei diete sărace în carbohidrați pentru a duce la pierderea în greutate în special.

Această dietă are drept scop principal interzicerea consumului de carbohidrați și creșterea aportului de proteine și grăsimi, inclusiv grăsimi saturate. Majoritatea persoanelor care încep dieta Atkins consumă mai puțin de 20g de carbohidrați pe zi timp de două săptămâni, asta înainte de a introduce treptat mai multe nuci și legume sărace în carbohidrați.

VEZI ȘI:

Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

Longevitate: 7 obiceiuri pe care să le adopți încă de la 30 de ani pentru a trăi mai mult

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×