Ce dietă are Kim Kardashian? Așa se menține în formă, la 45 de ani

Kim Kardashian este una dintre vedetele internaționale care sunt foarte atent urmărite de fanii lor și au viața pusă sub lupă. Modul în care arată la vârsta ei este apreciat de femei, iar acestea vor să îi știe secretul.

Kim Kardashian a fost întotdeauna sinceră cu fanii ei și nu s-a ferit să își expună stilul de viață și secretele care o ajută să se mențină într-o formă de zile mari. Dieta preferată de ea și multe alte vedete de la Hollywood te-ar putea ajuta nu doar să slăbești, dar și să reduci riscul de diabet de tip 2.

Ce dietă are Kim Kardashian?

Este vorba despre dieta low-carb (săracă în carbohidrați). Aceasta este diferită de celelalte, pentru că nu se concentrează pe consumul unor alimente specifice, ci doar limitează cantitatea de carbohidrați pe care o persoană o consumă zilnic.

Nu există o variantă universală pusă la punct a acestei diete, asta pentru că deseori ea este însoțită de o creștere a consumului de proteine și grăsimi. Prin urmare, această dietă poate fi adaptată în funcție de nevoile persoanei care o ține.

Această dietă te poate ajuta să slăbești, dar vine cu o mulțime de alte beneficii. Acest regim alimentar te ajută să îți scazi nivelul de insulină, un hormon care favorizează stocarea grăsimilor. De asemenea, metabolismul organismului este îmbunătățit.

Important de menționat este faptul că în funcție de ce variantă de dietă low-carb alegi, aceasta va avea rezultate diferite. Kim Kardashian a spus în trecut că dieta Atkins a fost alegerea ei. Aceasta se bazează pe adaptarea unei diete sărace în carbohidrați pentru a duce la pierderea în greutate în special.

Această dietă are drept scop principal interzicerea consumului de carbohidrați și creșterea aportului de proteine și grăsimi, inclusiv grăsimi saturate. Majoritatea persoanelor care încep dieta Atkins consumă mai puțin de 20g de carbohidrați pe zi timp de două săptămâni, asta înainte de a introduce treptat mai multe nuci și legume sărace în carbohidrați.

VEZI ȘI:

Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

Longevitate: 7 obiceiuri pe care să le adopți încă de la 30 de ani pentru a trăi mai mult